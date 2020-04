Roberto Saviano ospite su Rai 2 spiega: “Se non arrivano soldi per aziende, le mafie mangeranno tutto”

Parole che fanno pensare e che allarmano quelle di Roberto Saviano a Che tempo che fa ospite di Fabio Fazio. Il giornalista e scrittore sottolinea: “La mafia è pronta per la fase 2. Se non arrivano soldi per aziende, si mangeranno tutto”, ma spiega anche: “La Germania sbaglia a sentirsi esclusa dall’azione della criminalità organizzata” con riferimento all’articolo del quotidiano tedesco Die Welt che circa dieci giorni fa ha scritto: “Merkel non ascolti l’Italia, la mafia aspetta i soldi da Bruxelles”.

L’autore di Gomorra, in collegamento da New York, ha spiegato più nello specifico: “La mafia è già pronta per la Fase2. Quando c’è stata la polemica su Die Welt è partita una riflessione sbagliata, cioè che far arrivare i soldi all’Italia sia darli alla Mafia. Ma organizzazioni criminali in Italia hanno profitti per 250 miliardi di Euro, non hanno bisogno dei soldi degli aiuti. Al contrario se questi soldi non arrivano alle aziende sane, le organizzazioni criminali arriveranno a mangiarsi tutto. Come faranno? Daranno soldi alle aziende, in cambio di quote. Questo meccanismo lo interrompi solo se arrivano capitali per proteggere le aziende” così Roberto Saviano ospite a Che tempo che fa parlando dell’azione della criminalità organizzata durante la Fase2.

E, riferendosi alla Germania Saviano ha voluto ribadire che sbaglia a sentirsi al sicuro dalle mafie. “Quando la Germania ha iniziato questo dibattito ha escluso sè stessa da questo rischio, sbagliando. In uno studio del 2015 fatto da Università tedesche si parla di 100 miliardi di euro riciclati in Germania. Le organizzazioni criminali investono ovunque”.

L’allarme più importante che lancia Roberto Saviano a che tempo che fa è quello secondo il quale la mafia nel mondo stia sostituendo lo Stato nel welfare. “Le organizzazioni criminali stanno sostituendo lo Stato, in Italia e non solo, nel welfare. I cartelli messicani stanno dando pacchi di cibo alle famiglie e mascherine con il volto del Chapo. Da una parte per propaganda ma anche per un altro motivo, cioè non far stare fuori le persone e contenere la pandemia nei loro territori”.

Infine, sulla proposta di regolarizzazione dei braccianti lanciata dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Teresa Bellanova, aggiunge: “Opporsi a questa diffusione di diritti è pure propaganda, sono persone che già vivono in Italia, che già lavorano nella filiera agroalimentare, già persone fondamentali. L’unico modo per avere la possibilità di contare ancora di più su di loro e sul loro lavoro è controllare che il lavoro sia fatto bene e che loro siano sani e dare diritti, che in questo caso è ricevere diritti”.