Harry e Meghan sono irremovibili: basta gossip selvaggio

Harry e Meghan hanno dichiarato di essersi definitivamente stancati di avere a che fare con i media britannici e hanno attaccato direttamente e duramente i tabloids con una lettera al The Sun, al Daily Mirror e all’Express dichiarando che non avrebbero più risposto alle domande dei loro giornalisti, salvo quando si renderà necessario e, in quel caso, avverrà tramite i loro avvocati.

La coppia nella lettera ha dichiarato di rifiutarsi di “offrirsi come valuta di un’economia di clickbait e distorsione”, accusando poi le testate di scrivere storie “distorte, false o irragionevolmente invasive”. Harry e Meghan hanno deciso di compiere questo gesto anche per far capire alle persone di non prendere per vero ciò che i tabloids britannici dicono di loro. Meghan stessa è pronta a portare in tribunale il Mail per aver pubblicato una lettera che aveva mandato al padre, con il quale ha un rapporto piuttosto complicato.

Gli avvocati della coppia hanno parlato anche dell’attenzione dei Duchi di Sussex nei confronti dei loro cari: “Hanno visto persone che conoscono, così come sconosciuti, con la vita rovinata per nessun valido motivo, se non per il fatto che il gossip aumenta di gran lunga il guadagno che deriva dalla pubblicità”. Sottolineando poi come nessuna delle testate si sia mai presa la responsabilità di quanto scritto, seppur sapendo di aver pubblicato storie distorte e con un certo grado di falsità.

Harry e Meghan ci hanno tenuto a specificare che la decisione non sia stata dettata dalla volontà di sottrarsi dalle critiche, bensì dal non voler prestare il fianco ai racconti basati su menzogne di certi tabloids, prediligendo collaborare con testate che vogliono parlare delle cause per le quali la coppia si batte e che lanciano messaggi positivi.