Secondo l’attrice ci sono differenze di trattamento tra uomini e donne nel mondo di Hollywood

In un’intervista rilasciata a Variety prima dello scoppio della pandemia, l’attrice Olivia Munn si è sfogata, raccontando come, secondo lei, vi siano differenze di trattamento tra uomini e donne nel mondo di Hollywood e come, spesso, i primi siano valorizzati a sfavore delle seconde, anche senza particolari meriti effettivi. E, per citare un esempio concreto, la 39enne ha raccontato di quella volta che il Bryan Singer è scomparso per 10 giorni dal set durante le riprese di X-Man Apocalypse, lasciando la direzione persa, senza una guida.

Il regista decise infatti di recarsi a Los Angeles per curare dei “problemi alla tiroide” (così fu comunicato dal suo agente all’epoca), al posto che rimanere a Montreal, considerata un’eccellenza in campo, sanitario e disse alla produzione di “continuare a filmare”. “Ricordo che dovevamo girare una scena importante ” – racconta Munn nell’intervista – “Siamo ritornati dalla pausa pranzo e uno degli assistenti di Bryan ci ha fatto vedere un cellulare con un messaggio.”

“‘Ciao ragazzi. Sono impegnato al momento. Ma voi andate avanti e iniziate a girare senza di me’. Noi eravamo tipo ‘Ok’. Io non pensavo che questo comportamento fosse normale, ma non sapevo che anche altre persone pensassero non fosse normale. E non credevo nemmeno che le altre persone che pensavano così fossero ad alti livelli, persone che avevano preso la decisione di assumere o no questo individuo. Tutto ciò non era affatto normale, ma a lui fu permesso di andare avanti”.

“E anche dopo questo episodio” prosegue Olivia Munn nel suo racconto “Singer è stato assunto dallo stesso studio che ha rilasciato X-Men, la 20th Century Fox, per girare il film sui Queen ‘Bohemian Rapsody’. Verso la fine del 2017 Singer è stato licenziato nel mezzo della produzione della pellicola perché, in base a quello che è stato detto, non si presentava a lavoro e litigava spesso con Rami Malek”

Olivia Munn: “Denuncio la differenza di genere già da prima di #MeToo”

“Io dico tutto questo già da prima che uscisse la questione #MeToo – questione orribile e nauseante – ci sono persone che semplicemente si comportano male e poi la fanno franca. Nessuno nel mondo è da considerarsi così talentuoso da poter mancare di rispetto alle altre persone e al loro tempo. Ci sono moltissime persone talentuose che stanno solo aspettando un’opportunità”