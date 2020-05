Damian Lewis annuncia: non voglio più essere James Bond. Ecco chi potrebbe essere il nuovo 007

La casa di produzione dei film di 007 probabilmente farà slittare ancora l’uscita del venticinquesimo titolo della saga di James Bond a causa del coronavirus. Intanto Daniel Craig, per l’ultima volta nei panni dell’agente segreto più famoso del mondo, riferendosi a “No Time to Die” – questo è il titolo dell’ultimo capitolo – ha parlato di un film “maledetto” per le molte disavventure che si sono susseguite in questo film, dalle riprese fino all’uscita in sala, visto che ancora non c’è una data certa. Inizialmente l’uscita era prevista per il 20 aprile 2020, ma attualmente ancora non si sa quando il film sarà reso disponibile al pubblico. Si parla di novembre, o forse del 2021.

“Se ci sarà da aspettare fino al prossimo anno, allora dovremo farlo. Ci sono centinaia di milioni in ballo. Uscirà quando il pubblico si sentirà sicuro nel ritornare in sala, ma è una decisione snervante” hanno commentato. In ogni caso l’attore inglese Daniel Craig aveva annunciato che non avrebbe più interpretato James Bond già dopo il film precedente, “Spectre”, anche se poi è tornato sui suoi passi, ma per l’ultima volta. Così ha vestito di nuovo i panni di 007 girando il film in Giamaica e in Italia, a Matera, Pisticci e Gravina in Puglia ma già dalle sue prime dichiarazioni è iniziato il toto James Bond facendo i nomi degli attori che potrebbero prendere il posto che è stato di Sean Connery e di Pierce Brosnam prima di Daniel Craig.

007 attori in lizza per la parte: Richard Madden il nuovo favorito?

Per quanto riguarda i possibili futuri candidati nel ruolo di James Bond, uno tra gli attori più quotati ha annunciato che non vuole più il lavoro, ormai. Si tratta di Damian Lewis, ex star di Homeland, che nel 2015 era uno degli attori più nominati da chi scommetteva sul prossimo agente 007, in un testa a testa con Tom Hardy e Michael Fassbender. Ma ora l’attore favorito è Richard Madden, ex star di Game of Thrones, insieme anche a Lashana Lync, già nel cast di “No time to die”.

In una recente intervista con GQ, Lewis ha detto che dieci anni fa avrebbe dato altre risposte, ma oggi non gli interessa più il ruolo di 007: “Non voglio più giocare a James Bond, non ho questo tipo di ambizione adesso” ha raccontato l’attore. “Non voglio andare in giro per il mondo per otto mesi all’anno e interpretare un personaggio per i prossimi 10 anni” ha spiegato Lewis, che oggi ha 49 anni.

Damian Lewis, quindi, si tira fuori, come e ancora prima di Daniel Craig. Al momento, come detto, il favorito al suo posto sembrerebbe Richard Madden, che si è fatto notare nella serie d’azione della BBC Bodyguard (del 2018). Lo stesso Madden, però, ha detto che si fanno sempre ipotesi sui futuri casting, ma sono tutti alla pari. Una settimana si fa il suo nome e quella dopo si pensa già ad un altro attore.

Roberta Mazzacane