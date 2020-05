Portatoci da un messaggero speciale: Tiziano Ferro!

Lady Gaga è una delle star che più ha preso a cuore la situazione mondiale in questo momento. Da sempre appassionata e mai spaventata dal rendere pubbliche le sue emozioni, la star del pop (e del cinema!) è stata un aiuto fondamentale nella realizzazione di un concerto virtuale in differita insieme a Global Citizen per dimostrare supporto e sostegno all’Organizzazione mondiale della sanità nella lotta contro il Coronavirus, il One World: Together at Home.

Il concerto è andato in onda il 19 aprile, e ha raccolto più di 100 milioni di dollari. Nelle scorse ore, Tiziano Ferro, orgoglio del pop italiano nel mondo, ha condiviso un bel video in cui proprio Lady Gaga, eye liner importante, giacca di pelle e lunghi capelli rosa raccolti in alto, manda un messaggio di vicinanza, di conforto e di solidarietà al nostro paese, direttamente da Los Angeles. Dopotutto, ha discendenze italiane lei stessa.

Dua Lipa: sotto il top niente | SCOPRI

Justin Bieber e Ariana Grande: duetto esclusivo | LEGGI

“Mi dispiace moltissimo per tutte le persone che stanno soffrendo in Italia” esordisce la cantante, che immediatamente si commuove. La voce si spezza, si porta una mano al viso. “Non so bene cosa dire, a parte che vi voglio bene. Siete nelle mie preghiere. So che molte persone sono spaventate. Ho alcuni parenti in Sicilia. Vi prometto che andrà tutto bene e supererete tutto. Siete nel mio cuore e nelle mie preghiere.”

Michelle Hunziker risponde alle accuse del web | SCOPRI

Questo toccante video è stato presentato dal cantante di Sere Nere con queste parole:” Qui da Los Angeles Lady Gaga ci manda un messaggio d’amore, solidarietà e vicinanza che condivido con voi” e, in effetti, pare proprio che la stragrande maggioranza degli utenti abbia apprezzato. Alcuni, addirittura, chiedono un duetto. Staremo a vedere.

P.L.