A Moment With The Met sostituirà, per ora, il Met Gala 2020

Il Met Gala, che di solito viene celebrato il primo lunedì di maggio, quest’anno è stato annullato per via dell’emergenza Coronavirus, ma sarà possibile festeggiare comunque in streaming una delle notti più importanti del mondo della moda. L’evento, che formalmente si chiama Costume Institute Gala, ma conosciuto anche come Met Ball, è definito infatti il “Super Bowl della moda”.

Vogue ha deciso di non deludere gli appassionati di moda di tutto il mondo e ha organizzato per oggi, lunedì 4 maggio, un evento in livestreaming A Moment With The Met, ripercorrendo anche i momenti più iconici nella storia del Met Gala. Anna Wintour, editore capo di Vogue, ha affermato: “Sarebbe impossibile ricreare il Gala lunedì sera, ma mi piacerebbe moltissimo sentire come così tante persone celebrano la riccorenza a modo loro. Quindi ho chiesto ad alcuni amici di farmi compagnia per un’occasione semplice che spero porti a tutti noi un po’ di gioia”.

Coronavirus: rimandato anche il prestigioso Met Gala 2020 | LEGGI

Sarà un succedersi di rubriche, speciali ed ospiti a partire dal 4 Maggio con Liza Koshy’s Best Red Carpet Moments, per poi proseguire con Life in Looks: Naomi Campbell. A Moment With the Met comincerà a mezzanotte e la serata si concluderà con Everything You Need to Know About the Met Gala. Il 5 maggio si ricomincerà alle 21:00 con Met Oral History: Cardi B e Jeremy Scott e poi sarà il momento di Met Oral History: Liv Tyler e Stella McCartney.

Justin Bieber e Ariana Grande: duetto esclusivo per beneficenza | LEGGI

L’evento sarà visibile su Youtube e comprende anche le performance musicali di Florence + The Machine e del dj Virgil Abloh. Vogue effettuerà una donazione sia al Costume Institute sia a A Common Thread, anche gli spettatori sono invitati a dare un proprio contributo, se possibile. Anche la mostra About Time: Fashion and Duration, curata da Andrew Bolton, che fungeva anche da tema dell’evento, è stata postposta al 29 ottobre 2020.