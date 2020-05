Úrsula Corberó ha lanciato la sfida alla Twerking Queen

Úrsula, nota al grande pubblico per il ruolo dell’impulsiva e affascinante Tokyo ne La Casa di Carta, in quarantena in Spagna a causa dell’emergenza Coronavirus, ha deciso di sfidare Elettra Lamborghini in un’accesa e sensuale sfida di twerking sulle note di Bum Bum Tam Tam. Elettra è infatti conosciuta anche come Twerking Queen, avendolo “importato” in Italia e anche in Spagna, dove è molto amata.

Chissà se la Lamborghini accetterà la sfida social lanciata dall’attrice spagnola, ora che è rientrata in Italia dalla quarantena insieme al dj e futuro sposo Afrojack. Elettra ha condiviso con i followers i momenti trascorsi in casa con il fidanzato tra puzzles, Lego e buffi siparietti, la cantante infatti è dotata di una grande autoironia. Le nozze fra i due al momento sono rimandate a data da destinarsi per via della pandemia.

Elettra è reduce anche da un Festival di Sanremo che l’ha proprio vista twerkare sul palco dell’Ariston! Sebbene ci siano state alcune critiche sulla cover Non Succederà Più, in duetto con M¥SS KETA, che non ha convinto fino in fondo, il pezzo in gara Musica (E il resto scompare) è subito andato fortissimo in radio e sulle piattaforme digitali. La cantante ha anche creato una linea di makeup in collaborazione con Douglas.

Úrsula è stata impegnata sul set della quarta stagione de La Casa di Carta, serie amatissima in tutto il mondo, pare che in cantiere ci siano anche una quinta e una sesta stagione, ma le riprese dovranno attendere, la diffusione a livello globale del Coronavirus ha infatti bloccato tutto. Per ora l’attrice sta passando la quarantena in compagnia del fidanzato Chino Darin, conosciuto sul set della serie l’Ambasciata.