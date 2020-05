È morto il padre Jerry

Jerry Stiller, padre dell’attore e regista Ben Stiller, è morto oggi per cause naturali all’età di 92 anni: era nato l’8 giugno 1927, a New York. Ad annunciarne la dipartita è stato il figlio, che ha pubblicato un toccante post sui social network: “Sono triste nell’annunciare che mio padre, Jerry Stiller, è deceduto per cause naturali. È stato un grande papà e nonno e devoto marito di Anne per 62 anni. Ci mancherà moltissimo. Ti voglio bene papà”.

Per le nuove generazioni l’attore è noto principalmente per il suo ruolo in Zoolander, in cui interpreta il cinico manager del protagonista, ma la sua carriera ha avuto inizio molto prima. Dopo i primi inizi nel mondo della recitazione, nel 1954 Stiller sposò Anne Meara, con cui formò una coppia comica nota come Stiller and Meara, che divenne piuttosto popolare tra gli anni Sessanta e Settanta. Nel 1986 i due realizzarono anche una sitcom, The Stiller and Meara Show, che però non ebbe grande successo. La donna è deceduta nel 2015.

Jerry Stiller morto: ripercorriamo insieme la carriera dell’attore, degna di nota

Stiller ebbe un nuovo momento di popolarità negli anni Novanta, quando fu scelto per interpretare il padre del personaggio di George Costanza nella sitcom Seinfeld, andata in onda dal 1993 al 1998. Dopo la fine di Seinfeld, interpretò il personaggio di Arthur Spooner nella sitcom The King of Queens. L’attore è poi apparso in entrambe le versioni cinematografiche di Hairspray, quella di John Waters del 1988 e l’adattamento del film diretto da Adam Shankman del 2007, in cui Stiller interpretava il signor Pinky.

Più di recente lo abbiamo visto nel 2007 in Lo spaccacuori dei fratelli Farrelly, una delle dozzine di commedie in cui Stiller è apparso con il figlio Ben. Jerry e Ben Stiller sono apparsi insieme per la prima volta nella commedia del 1987 Su e giù per i Caraibi. Nel primo lungometraggio alla regia di Ben, Giovani, carini e disoccupati del 1994, Meara e la sorella Amy avevano entrambi ruoli, ma Jerry era assente se non nei titoli di coda, dove è stato ringraziato.