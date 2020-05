L’attore in causa contro il tabloid britannico che ha violato per decenni la sua privacy

Johnny Depp continua ad essere al centro dell’attenzione per alcuni tabloid e giornali, che non finiscono mai di scrivere sulla sua vita privata. Ma l’attore dei Pirati dei Caraibi, leggendo notizie su notizie sul suo conto, non è stato con le mani in mano. Ha recentemente avviato una nuova causa contro News Group Newspapers, gruppo di proprietà americana che gestisce The Sun, accusandoli di “violazioni multiple” della sua privacy per oltre un decennio, hackerando anche il suo telefono.

Nel reclamo legale, il 56enne sostiene che c’è stato “un uso improprio di informazioni private, tra cui l’intercettazione illegale dei suoi messaggi di posta vocale e altre raccolte illegali di dati”. Johnny Depp spiega che il suo team ha condotto un’indagine approfondita e ha scoperto che il suo telefono è stato violato tra gli anni 1996 e 2010. Ha portato alla prova che “indica chiaramente un’intrusione illegale ripetuta e prolungata” nella sua vita privata.

Abbiamo sentito molto parlare di vecchi messaggi di testo e conversazioni rivelate in tribunale nel corso del suo dramma legale in corso con l’ex moglie Amber Heard, ma questa violazione ha coinvolto molte altre donne nella vita della star. Vale a dire, due delle sue precedenti fidanzate e sua figlia, Lily-Rose Depp.

Depp afferma che The Sun avrebbe rivelato al pubblico entrambe le gravidanze della sua ragazza nel 1998 e di nuovo nel 2002. Sostiene che hanno mentito su come ottenere informazioni privilegiate dai suoi amici e, invece, hanno ottenuto quei dettagli sensibili entrando nel suo telefono: “Questi dettagli erano invadenti e includevano le fasi delle gravidanze, i movimenti e i piani del nostro cliente.”

Johnny Depp aggiunge che vennero rivelati alcuni dettagli sulla grave malattia di sua figlia di 7 anni, che è stata ricoverata in ospedale nel 2007. L’attore afferma che “lo hanno fatto sentire arrabbiato e violato”. Il team di Depp ha spiegato che i giornalisti conoscevano le condizioni delicate di Lily, il nome dell’ospedale in cui era in cura e tutte le misure di sicurezza adottate per proteggere la loro privacy e le hanno comunque pubblicate.

La star di Sweeny Todd afferma che questa lotta non è per “una ricompensa finanziaria”, ma per “principio”. Sta chiedendo alla compagnia di The Sun di ammettere le sue tattiche per raccogliere informazioni sugli articoli che compaiono sul tabloid, in particolare in relazione alle gravidanze dei suoi due figli, e sugli articoli riguardanti la malattia di sua figlia.

Johnny sta anche chiedendo alla corte di fermare qualsiasi pratica futura di intercettazione delle sue informazioni. L’avvocato di Depp, Adam Waldman, ha detto a The Blast: “Ieri abbiamo comunicato al The Sun la nostra intenzione di intentare causa contro di loro per aver violato illegalmente Johnny Depp. Il nostro avvocato David Sherborne ha rappresentato la principessa Diana, e anche Elton John, Jude Law, Hugh Grant e il principe Harry nelle accuse contro il The Sun. Il giornale ha pagato decine di milioni di sterline per saldare decine di richieste di hacking illegale per una ragione, perché l’hanno fatto. Questo caso è una questione di principio per il signor Depp, non di soldi.”