Anna Valle Vieni Da Me: il racconto sincero e commosso dell’ex Miss Italia

Nell’ultima puntata di Vieni Da Me è stata ospite virtuale di Caterina Balivo, Miss Italia del 1995, Anna Valle. La Miss si è raccontata in modo sincero e completo: dalla carriera, all’amore per il marito, Ulisse Lendaro e per i due figli. Ad aprire i cassetti della memoria di Caterina Balivo, questa volta è toccato ad Anna Valle, in collegamento video dal bellissimo giardino di casa sua, a Vicenza. L’attrice, in splendida forma a 44 anni, ha toccato vari argomenti, dalla vita pubblica e la carriera fino ad raccontare della vita privata.

Anna Valle ha anche racconta della sua infanzia e di come ha vissuto la separazione dei genitori. Da bambina ha prima vissuto a Ladispoli e poi in Sicilia, dove si è trasferita con la mamma e la sorella. “In quel momento ho lasciato mio padre e mio fratello, quello è il cambiamento più forte per una ragazzina di 13 anni, ma siamo state accolte bene ed ho coltivato delle bellissime amicizie, soprattutto a scuola” racconta la Miss. “Poi ogni tanto raggiungevo mio padre e mio fratello appena possibile, ma è stato un bel cambiamento”.

Dopo aver mandato in onda il video della vittoria di Miss Italia 1995, che ha aperto le porte dello spettacolo ad Anna Valle, l’attrice ha raccontato la sua prospettiva di quel momento. “Dissi ai miei familiari di non venire, perché non pensavo sarei arrivata in finale. Invece la vittoria fu veramente inaspettata, rimasi completamente senza parole” racconta guardando al passato.

Commuovente è l’affetto che la Valle mostra nei confronti di Fabrizio Frizzi, il quale la incoronò Miss. “Fabrizio aveva questa capacità di farti sentire sempre a tuo agio, come se lo conoscessi da sempre” dice Anna Valle. “Manca molto a tutti” risponde la Balivo con le lacrime pronte ad uscire.

Il profilo fake sui social e l’amore: Anna Valle lo racconta a Vieni Da Me

Anna Valle svela che non ha alcun profilo social. “So che c’è un profilo fake, abbiamo provato a fare capire che non sono io ma qualcuno ci casca ancora” dice mettendo in guardia i fan. Infine, Anna Valle racconta in modo sincero qualcosa che non ha mai svelato prima d’ora. L’incontro con l’amore della sua vita, Ulisse Lendaro, conosciuto a Vicenza durante lo spettacolo Le Troiane.

Lei parte del cast e lui, regista e produttore cinematografico, a guardarla in platea. “Una ragazza che lavorava allo spettacolo me lo ha presentato. Mi è piaciuto subito, poi abbiamo iniziato a lavorare insieme, abbiamo prodotto un film, e così abbiamo iniziato a frequentarci: da lì non ci siamo più lasciati” racconta a Caterina.

Anna e Ulisse si sono sposti nel 2008 e oggi hanno due figli: Ginevra e Leonardo. Tempo fa la Valle aveva dichiarato di volersi fermare, in modo da dedicarsi esclusivamente alla famiglia. Una mamma attenta ma anche “moderna” come si definisce lei.