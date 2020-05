Eleanor Bourg di Diavoli il racconto di una donna che ha dovuto lottare per arrivare in alto, e non solo per la sua bellezza

Il successo della serie Tv firmata Sky Original “Diavoli” è palese, non solo per i dati di pubblico, ma per l’attualità dei temi trattati, in un momento come questo, la lunga incertezza del mondo post Coronavirus, in cui anche i temi della finanza e le dinamiche tra i paesi occidentali vengono viste con un occhio assai critico e ci si chiede se negli anni a venire occorra tentare una “rigenerazione virtuosa” del sistema.

Tratta dal best seller “I diavoli” di Guido Maria Brera (edito da Rizzoli) la prima fortunatissima stagione di “Diavoli” ha potuto vantare un cast d’eccezione guidato da Alessandro Borghi (Il Primo Re, Suburra), Kasia Smutniak (Loro, Perfetti Sconosciuti) e Patrick Dempsey (La verità sul caso Harry Quebert). La serie – in dieci episodi girati tra Roma e Londra interamente in inglese – è una storia di potere, segreti e disinganni ambientata nell’Olimpo della finanza mondiale.

Da un lato l’italiano Massimo Ruggero (interpretato da Alessandro Borghi), perfetto esempio di self-mademan che dopo una rapidissima carriera cominciata dal basso è diventato lo spregiudicato e geniale Head of Trading di una delle più importanti banche di investimento del mondo, dall’altro Dominic Morgan (interpretato da Patrick Dempsey), americano, fra gli uomini più potenti della finanza mondiale, CEO della banca e mentore di Massimo. Massimo si troverà coinvolto in una guerra intercontinentale nascosta dietro ad eventi apparentemente slegati come lo scandalo Strauss-Kahn, la guerra in Libia e la crisi europea. Massimo deve dunque scegliere se continuare a fidarsi del suo mentore o provare a fermarlo.

Tra le scoperte, almeno nel panorama televisivo italiano, di questa serie c’è sicuramente l’altrice Pia Mechler che interpreta Eleanor Bourg, algido e fedele braccio destro di Massimo Ruggero nel suo lavoro. Eleanor ha un background familiare difficile e ha dovuto lottare per arrivare dove è arrivata, soprattutto per farsi strada in un ambiente tipicamente maschile. Tra i Pirati è quella che si occupa di trattative con l’esterno, clienti, ma principalmente altri dipartimenti. Ogni uomo della banca la sogna, ma nessuno può dire di averla mai toccata. Eleanor intimorisce gli uomini e li tiene alla larga con un atteggiamento a volte duro.

37 anni, Pia Mechler non è solo un’attrice ma si è cimentata già come regista e autrice, e ha studiato recitazione presso l’European Film College in Danimarca. Dal 2005 è apparsa in produzioni televisive e cinematografiche inglesi e tedesche. Nel 2008 ha recitato nell’adattamento cinematografico in due parti di Discworld di Terry Pratchett e nel 2010 ha recitato nel film candidato agli Oscar come The Night Father Christmas Died.

È anche la creatrice, regista e star della serie web Almost Settled. Una commedia su due espatriati europei a New York. Ha diretto la commedia Everything is Wonderful, con la Bondgirl Tonia Sotiropoulou e se stessa e nel 2015 ha pubblicato il suo primo romanzo dal titolo “Remisuri”. Insomma quella che potremmo definire un’artista a 360 gradi.

Pia, fisico e bellezza da modella, vive a Brooklyn e condivide la sua casa con il gatto Jürgen. Su Instragram di tanto in tanto, e quasi con una certa timidezza, parla della sua esperienza in Diavoli, serie tv che potrebbe bissare il successo di serie Sky italiane come Gomorra. Pubblicando uno scatto insieme a Paul Chowdhry che interpreta il collega analista finanziario Kalim Chowdhrey scrive: “Ho rubato questa prima foto al nostro caro regista @janmichelini (scusate, Jan!) – ma l’ho adorata così tanto. Questo è stato il mio ultimo giorno sul set di Devils a Londra. E oggi in Italia puoi vedere gli ultimi due episodi di questi 6 mesi di lavoro divertente, estenuante, memorabile e creativo. Diavoli!”.

Pia, con sapienza e talento, riesce a rappresentare in modo impeccabile una donna di successo che sa nascondere le proprie fragilità, i sentimenti, le debolezze, e che allo stesso tempo lavora incessantemente su se stessa alla ricerca della perfezione per ottenere, in un contesto estremamente maschilista come quello della finanza ai livelli top del mondo, quanto le spetta di diritto.

Fuori dal racconto dai tratti cupi e inquietanti di “Diavoli”, però, l’attrice su Instagram rivela che c’è ben altro sul set della serie Tv Sky. A quanto pare tante risate. “Devils: 6 mesi di duro lavoro sul set a Londra e Roma con un sacco di persone fantastiche e tante, tante, tante risate. Ho pensato di condividerne un po ‘dietro le quinte da quando Diavoli uscirà su Sky in Italia. Non vedo l’ora di essere di nuovo su un set. Con le persone. E il lavoro. E creare qualcosa per il vostro divertimento, distrazione e la vostra gioia. Sono così onorato di far parte di questa grande folle comunità di film e tv”. E ora non ci resta che rimanere in attesa della seconda stagione per rivederla!

