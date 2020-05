In arrivo la nuova Impreza e-boxer

Subaru Impreza si rinnova non solo nella linea ma anche nella tecnologia, introducendo la nuova motorizzazione E-Boxer. Chiave d’accesso per entrare nel mondo della trazione integrale permanente utilizzando le nuove tecnologie che abbinano motore termico e motore elettrico ecco che l’impreza diventa ibrida, imitando così le sorelle Forester ed Xv con lo scopo di ottimizzare le prestazioni riducendo al contempo i consumi e le emissioni.

Il Boxer diventa ibrido

La nuova Subaru Impreza e-BOXER utilizza il motore a benzina di 2 litri, profondamente modificato per essere impiegato esclusivamente sui modelli ibridi. Ottimizzato nei suoi principali componenti al fine di ridurre gli attriti interni, a beneficio di un funzionamento più fluido, “rotondo” e con emissioni e consumi ridotti.

Forester E Boxer, il suv tuttofare|guarda

La potenza del motore termico è di 150 Cv mentre quello elettrico aggiunge una potenza di 16,7 Cv

Importante modifica per questa versione ibrida è la sostituzione dell’alternatore e del motorino d’avviamento con un unico componente, che combina le due funzioni di ricarica delle batterie e di avviamento del motore. Questa unità provvede sia all’avviamento del motore termico in regime di Start&Stop, che ad avviarlo nel passaggio tra la marcia in EV driving (puramente elettrica) a quella in Motor Assist driving (utilizzo combinato dei due motori).



Nell’uso quotidiano della vettura il sistema ibrido è sempre in funzione, senza che il pilota debba preoccuparsi di intervenire con regolazioni o altri accorgimenti. È il suo stile di guida, ovvero le prestazioni che richiede alla vettura tramite l’azione sul pedale dell’acceleratore che differenzia le diverse tipologie di utilizzo delle componenti termica ed elettrica.

Tre modalità di guida

Nel display multifunzione viene visualizzato con quale soluzione di trazione il sistema sta operando con immagini chiare ed intuitive evidenziando anche la fase di ricarica. La guida della nuova Impreza E-Boxer prevede tre tipologie di utilizzo: EV driving quando è in funzione il solo motore elettrico, la vettura viaggia silenziosamente, in assenza di vibrazioni a zero emissioni, sfruttando l’energia immagazzinata nelle batterie.

Subaru Levorg, confort e sicurezza da ammiraglia|scopri

Le prestazioni (accelerazione e velocità) richieste sono normalmente basse, con ripetuti Start&Stop, situazione frequente nella marcia in città con continui arresti e ripartenze. Motor Assist driving: Se il pilota preme più decisamente sul pedale dell’acceleratore, il sistema avvia il motore termico e ne combina la potenza con quella fornita dal motore elettrico. L’accelerazione è più brillante, ma resta fluida ed efficiente in termini di consumi. Engine driving: Alle più alte velocità è in funzione il solo motore termico che provvede, a seconda del carico, anche alla ricarica delle batterie.



L’utilizzo combinato dei due motori, quello termico e quello elettrico, garantisce alla vettura accelerazioni più brillanti e capacità di spunto particolarmente interessanti, utili ad esempio quando si deve sorpassare un’altra auto o in presenza di salite con pendenze elevate. Il risultato complessivo è che la nuova Subaru Impreza e-BOXER si dimostra più efficiente in termini di consumi e dal punto di vista delle emissioni, in quanto la potenza extra viene fornita da un motore elettrico che ovviamente non consuma benzina.

Per la trasmissione è stata sviluppata una specifica versione del cambio a variazione continua CVT Lineartronic per adattarlo al meglio alla versione ibrida. Questo cambio supporta la trazione integrale permanente Symmetrical AWD con ripartizione attiva della coppia ed è stato ottimizzato per ridurre i consumi, mantenendo invariata l’accelerazione. Due palette poste dietro il volante permettono l’utilizzo del cambio Lineartronic in “manuale”. Sono 7 i rapporti “virtuali” preprogrammati nel software di controllo del cambio, che consentono al pilota di selezionare quello più adeguato al suo stile di guida o al percorso che sta affrontando.

In frenata recupera energia

L’impianto frenante è quello che ha richiesto la più profonda ed accurata riprogettazione per essere idoneo a funzionare in presenza del sistema ibrido. ed opera in abbinamento a quella che è definita “frenata rigenerativa”che sfrutta l’energia cinetica, accumulata dalla vettura, per ricaricare le batterie. In pratica ciò significa che in fase di rilascio dell’acceleratore, ma ancora di più quando il pilota preme sul pedale del freno, il motore elettrico funziona come un generatore di corrente (o alternatore) provvedendo alla ricarica delle batterie. Trasforma quindi l’energia cinetica della vettura, contribuendo al suo rallentamento, agendo come un freno “elettrico”.



Un sofisticato software controlla il funzionamento dell’impianto restituendo al pilota le stesse sensazioni che percepirebbe da un impianto frenante convenzionale.

La nuova Subaru Impreza e-BOXER MY20 mette a disposizione del pilota le più avanzate tecnologie di assistenza alla guida consentendogli di affrontare in piena sicurezza le più disparate condizioni di marcia, garantendo prestazioni unite al piacere di guida.

I consumi di carburante della nuova Impreza E-Boxer variano da 6,5 a 10 litri per 100 Km. I prezzi della nuova Impreza partono da 32.000 per arrivare a 35.000 euro.

Francesco Ippolito