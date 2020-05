Gli effetti del lockdown per Coronavirus si fanno sentire anche nelle tasche dei Carrisi

Da mesi i lavoratori dello spettacolo lamentano di essere in difficoltà a causa del diffondersi della pandemia causata dal Covid – 19 e si sentono trascurati dalle decisioni delle politiche sociali italiane. Inaspettatamente un duro sfogo lo ha lanciato pure Al Bano Carrisi, cantante e imprenditore nella sua tenuta di Cellino San Marco in Puglia. “Ho solo uscite, niente entrate. Limando qua e là, con le giuste accortezze, vado avanti un anno” ha detto l’artista al settimanale Diva e Donna, rincarando la dose poi con nuove dichiarazioni rilasciate all’agenzia di stampa AGI.

Oltre ai guadagni dell’attività artistica, ovviamente ferma come per tutti i suoi colleghi, Al Bano è anche proprietario di una vasta azienda agricola a Cellino San Marco, dove gestisce anche un hotel e un ristorante, al momento chiuso ai turisti, ma pronto a riaprire i battenti dal 20 giugno. Nonostante il lockdown, comunque, Al Bano ha anche acquistato altri due ettari di terreno per la sua tenuta, raggiungendo la quota totale di 152 ettari di terreno: “Metà li dedicherò alla vigna, metà alla semina”.

Il cantante, famoso in tutto il mondo, ha voluto comunque fare una riflessione sulla dura situazione economica attuale: “Non capisco come sia possibile visto che nella mia vita ho sempre versato i contributi, fin da quando ero contadino qui in Puglia e poi metalmeccanico a Milano”. Prima del lockdown, come molti suoi colleghi, Al Bano aveva concerti programmati in varie parti del pianeta, tappe rimandate a data da destinarsi. Così nella sua intervista all’Agi Al Bano pensa a sé ma anche ai suoi colleghi e ai lavoratori dello spettacolo, senza lavoro nè certezze da marzo: “Ho calcolato che i miei risparmi mi faranno stare tranquillo per due anni. Se sono in difficoltà io, figuriamoci gli altri”.

In questo momento problematico Al Bano ha ricordato anche il gesto eclatante di Sandra Milo che, pochi giorni fa, ha deciso di incatenarsi in Piazza Colonna davanti a Palazzo Chigi, fino ad essere ricevuta da Giuseppe Conte, plaudita da Carrisi: “Accedere alle stanze del potere dovrebbe essere più semplice, io per ora non ho in mente di incatenarmi, ma se ce ne fosse bisogno non mi tirerei indietro”. Nemmeno il via libera del governo fissato al 15 giugno per la riapertura di eventi con un tetto massimo di 200 spettatori al chiuso e 1000 all’aperto, consola Al Bano, per il quale questi numeri sono inconcepibili: “Non riuscirei a coprire nemmeno le spese per i tecnici”.

Con gli incassi derivanti dalla sua musica Al Bano manda avanti la sua tenuta agricola e paga i suoi 50 dipendenti. Se non fosse per i suoi vini, che si vendono anche al supermercato, il cantante dovrebbe vivere di sola pensione: “Se le cose continuassero malauguratamente ad andare male e un giorno dovessi vivere di sola pensione non me la passerei tanto bene. Il mio assegno ammonta a 1470 euro al mese, fino a qualche mese fa erano soltanto 1370. Pago le tasse da una vita e questa è la mia pensione, com’è possibile?”. Sicuramente una domanda che sarà comune a molti.

Roberta Mazzacane