L’ex gieffino vittima della crisi economica post-Coronavirus

Sappiamo bene che questo è un periodo difficile per moltissimi italiani. Ora che la crisi sanitaria sembra aver attutito i suoi effetti, si fanno sentire, più pesanti che mai, le conseguenze della crisi economica, dell’assenza di lavoro, gli eventi annullati, le attività produttive di qualsiasi tipo che sono state costrette a fermarsi per diversi mesi. A farne le spese sono purtroppo molti lavoratori, sia dipendenti che liberi professionisti. E anche star del mondo della televisione.

Filippo Nardi, ad esempio, presenza fissa nei nostri programmi TV, durante la sua carriera ha preso parte alla seconda edizione del Grande Fratello, poi all’Isola dei Famosi e infine è stato anche opinionista di Barbara d’Urso. In una recente intervista rilasciata per il settimanale “Nuovo”, l’uomo a dichiarato di essere rimasto senza lavoro proprio a causa della pandemia e del lockdown e di essere adesso in condizioni difficili.

30 anni di Beautiful! In esclusiva i quattro storici personaggi |SCOPRI

Lea Michele: pesanti accuse dai colleghi dopo il post su George Floyd |SCOPRI DI PIÙ

Filippo Nardi Coronavirus: “Non navighiamo nell’oro”

“Tutti pensano che noi navighiamo nell’oro ma non è così.” si è sfogato nell’intervista “Ho fatto richiesta per il bonus da 600 euro per le partite iva, ma non è arrivato nulla. Avrei preso volentieri quei soldi perché in questo momento mi sono stati cancellati tutti i lavori e le mie entrate sono a zero”. Come molti colleghi del mondo dello spettacolo Filippo si è visto cancellare e posticipare eventi, ospitate, trasmissioni. Ora si trova a fare i conti con questa situazione economica precaria.

George Clooney: “C’è una pandemia peggiore del coronavirus” |LEGGI

Nardi ha anche confessato di aver provato a reinventarsi e tentare di imboccare le strade per altri lavoro, ma nessuno al momento è soddisfacente. “Volevo cercare lavoro a Milano come corriere o nei supermercati, ma non ci sono possibilità. Salute a parte, il disastro vero comincia adesso, ci sarà chi morirà di fame e non di Coronavirus e purtroppo l’agonia sarà più lenta”.