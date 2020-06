Le due supermodelle scelgono l’Italia per rivedersi dopo il Coronavirus e la prova costume è superata cum laude

Cosa desiderare di più di una vacanza in barca, con l’amica del cuore, magari a bordo di uno yacht super lusso? Neanche il tempo di sognarlo che qualcun altro ci ha già pensato a farlo. Stiamo parlando delle supermodelle Bella Hadid e Hailey Bieber in Sardegna che hanno inaugurato le vacanze estive dei VIP. Le due amiche hanno messo in pausa il tran tran americano e sono partite per rilassarsi in Italia. A bordo di un jet privato le due giovani donne hanno volato fino in Italia, direzione Sardegna.

Era da un po’ che le due non si vedevano, avendo trascorso il periodo più drammatico della pandemia Covid-19 ai due estremi degli States. Hailey Rhode Bieber (nata Baldwin) è stata con il marito, il cantautore canadese Justin Bieber. I neo coniugi – sposati dal 13 settembre 2018 a New York City – vivono assieme in California, a Los Angeles.

Gigi e Bella Hadid svuotano il guardaroba per una buona causa | GUARDA

Justin e Hailey Bieber: azione legale contro il chirurgo plastico | SCOPRI

Bella Hadid e Hailey Bieber in Sardegna vacanza di piacere o viaggio di lavoro?

Mentre Bella Hadid ha trascorso il lockdown con la madre nella fattoria di famiglia in Carolina del Nord. La ragazza è riuscita a dedicarsi alla sua grande passione, l’equitazione. E’ noto infatti il suo amore per la disciplina che condivide anche con i fan sui social.

Visualizza questo post su Instagram Deep conversations Un post condiviso da Bella 🦋 (@bellahadid) in data: 29 Apr 2020 alle ore 2:55 PDT

Le due fashion icon sono state avvistate nel loro yacht entrambe in succinti costumi da bagno. Per la loro giornata sull’acqua, la ventitreenne Hailey ha indossato un bikini zebrato del marchio di costumi da bagno di Candice Swanepoel, Tropic of C, mentre Bella aveva un costume a striscie rosa e gialle. Inutile dire che sul loro fisico il lockdown non ha avuto nessun impatto: hanno sfoggiato come al solito fisici statuari e, possiamo dire, che sono state tra le prime star americane ad inaugurare la stagione estiva dei vip in Italia dopo il Coronavirus.

Bieber accusato di molestie sessali: lui nega categoricamente | GUARDA

Stando alle informazioni di E! News le due donne non sarebbero però in Italia solo per piacere ma anche per lavoro. Pare che stiano girando una campagna fotografica insieme. La fonte ha comunicato alla rivista che le persone coinvolte nel servizio fotografico sono state tutte testate per COVID-19 e stanno prendendo tutte le necessarie precauzioni di sicurezza.