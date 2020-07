Ci lascia l’ex conduttore di “Mythbusters – Miti da sfatare” e “White Rabbit Project”

Secondo “Hollywood Reporter”, Grant Imahara è deceduto per un aneurisma celebrale. L’ex conduttore di programmi scientifici è ricordato da tutti come “uomo meraviglioso” per la sua generosità e gentilezza. I programmi che conduceva, disponibili anche in Italia, raccontano la scienza attraverso le leggende urbane e sfatano i miti in modo scientifico. Grant Imahara era nato da genitori giapponesi a Los Angeles in California.

Laureato in ingegneria elettronica, era riuscito a farsi strada nel mondo degli effetti speciali con la “Lucasfilm”, la casa di produzione fondata da George Lucas. Era entrato nelle divisioni THX e Industrial Light and Magic (ILM) della Lucasfilm e qui aveva lavorato per 9 anni. In quegli anni ha lavorato ai modelli animatronici per film popolarissimi come “The Matrix Reloaded””, Galaxy Quest”, “XXX: State of the Union”, “Van Helsing”, “The Lost World: Jurassic Park” e “Terminator 3: Rise of the Machines”.

Grant Imahara morto: da Mythbusters a White Rabbit Project

Uno dei più grandi successi è stato proprio “Mythbusters – Miti da sfatare”, un docu-reality di oltre cento puntate andato in onda dal 2004. Con i colleghi Tory Belleci e Kari Byron, aveva poi iniziato il programma “White Rabbit Project”, disponibile su Netflix. In “White Rabbit Project” Grant Imahara aveva tirato fuori il meglio di sé per mettere a confronto le più grandi invenzioni, evasioni, armi e altre follie con il suo team di amici scienziati. I suoi colleghi condividono affranti la notizia.

La collega e amica Kari Byron commenta una vecchia foto del trio di White Rabbit Project scrivendo: “Un giorno vorrei avere una macchina del tempo”. Un addio altrettanto sofferto per l’altro membro Tory Belleci, una foto dal set per scrivere un addio pubblico all’amico: “Non riesco proprio a crederci. Non so nemmeno cosa dire. Ho il cuore spezzato.” Parole affrante anche dai produttori di “Mythbusters – Miti da sfatare”, la sua inaspettata dipartita ha lasciato il mondo dello spettacolo senza parole.

