Il palinsesto Rai è denso e ricco di novità da regalare al pubblico nel prossimo autunno

A pochi giorni dalla presentazione dei palinsesti Rai, tantissime sono le anticipazioni su quelli che saranno i programmi che delizieranno il pubblico nel prossimo autunno. Sono numerosi e in parte nuovi i programmi e le trasmissioni che saranno mandate in onda sulle principali reti della Rai, Rai 1, Rai 2 e Rai 3, che sono pronte a ripartire con la carica giusta, dopo questo periodo di limitazioni e blocchi causa Covid.

Partendo da Rai 1, sicuramente manterranno la propria posizione tutti i “big” già apprezzati dal pubblico, come Carlo Conti, al timone di “Tale e Quale Show”, Milly Carlucci con “Il Cantante Mascherato” e “Ballando con le stelle”, Mara Venier che condurrà, come sempre, “Domenica In”, Amadeus con “I Soliti Ignoti” e “Sanremo” e, non certo ultima per importanza, Antonella Clerici, la quale sarà protagonista di due importanti novità. Stiamo parlando di “E’ sempre mezzogiorno”, prima noto come La casa nel bosco, il programma che segnerà il ritorno della Clerici nella fascia storica del day time occupata per quasi vent’anni da La Prova del Cuoco e che la vedrà in diretta da Milano. La seconda novità, invece, sarà “The Voice Senior”, una versione per over del celebre talent show già visto su Raidue.

Rai palinsesti 2020/21: le anticipazioni dei programmi per l’autunno

Sempre su Rai 1, poi, restando in day time, ci saranno Monica Giandotti , Eleonora Daniele con “Storie Italiane”, Serena Bortone al pomeriggio con “Ogni mondo è paese”, che anticiperà Il Paradiso delle Signore e poi darà la linea a “La Vita in Diretta”, con la conduzione in solitaria di Alberto Matano. “L’Eredità” sarà ancora il quiz del preserale, con Flavio Insinna. Tra le altre novità, “Linea Bianca”,” Linea Blu”e “Linea Verde” dovrebbero allungarsi nella durata, così come “Italia Sì” di Marco Liorni; Monica Maggioni proporrà “60 Minuti”, il lunedì in seconda serata; Nunzia De Girolamo, invece, sarà in onda da metà novembre nella seconda serata del sabato con “Ciao Maschio”, interviste a soli personaggi maschili su temi di attualità.

Passando poi a Rai 2, che punta molto di più sui Talk show, vedremo Milo Infante con “Ore 14”, un programma dedicato a cronaca ed attualità con attenzione al punto di vista dei giovani, Paola Perego al timone de “Il filo rosso”, che si occuperà del rapporto tra nonni e nipoti, “Seconda Linea”, in onda il giovedì sera, con Alessandro Giuli e Francesca Fagnani. In seconda serata, Rai 2 propone la striscia comica in onda tutti i giorni tranne il mercoledì con protagonista Valerio Lundini, “Re- Start”, una trasmissione dedicata all’economia condotta da Annalisa Bruschi, “Primo Set” sarà invece dedicato alla ripartenza del cinema italiano dopo il lockdown , mentre “Second Life”, condotto da Laura Tecce, si occuperà degli aspetti inediti di alcuni esponenti politici, “Sì o no” (titolo provvisorio) vedrà Sabrina Giannini interrogarsi su alcune questioni legate alla nostra epoca. Ci sarà, poi, anche un programma branded content condotto da Simona Ventura e il sabato pomeriggio “Love Game”, dating show con Caroline Rey.

Novità, in realtà non novità, di Rai 3 è invece il ritorno di “Che tempo che fa”, che ritorna sulla Rete che lo ha lanciato nel 2003, condotto come sempre da Luciana Littizzetto e Fabio Fazio. Previsto, poi, “Prima che sia troppo tardi”, programma che si ispira allo storico programma del Maestro Manzi e che aiuterà i telespettatori ad arricchire il proprio italiano, con la conduzione di Noemi Gherrero e la presenza dei docenti di storia della lingua italiana Valeria Della Valle e Giuseppe Patota. Confermati, poi, “Agorà” con una possibile doppia conduzione di Gianluca Semprimi e Luisella Costamagna e “Chi l’ha visto” condotto da Federica Sciarelli. Ci saranno anche “Mezz’ora in più” con Lucia Annunziata, “Secondi” con Massimo Ranieri e una nuova avventura con Franca Leosini che a dicembre condurrà due puntate di “Che fine ha fatto baby Jane?”.