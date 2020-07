La Regina Elisabetta aveva piani precisi sul figlio Charles…

Alcuni documenti australiani rivelano che la Regina aveva dei piani ben precisi per il figlio maggiore Charles. Infatti voleva conferirgli la carica di governatore generale dell’Australia, paese nel Commonwealth, ma le condizioni perché ricevesse questo incarico erano categoriche. La Regina non avrebbe favorito il ruolo del Principe fino a quando questo non si fosse sposato. Esistono ben 211 lettere scambiate nel corso degli anni ’70, tra l’ex governatore australiano John Kerr e la Regina, in vista della revoca del mandato del primo ministro Gough Whitlam e quella che sarà la crisi costituzionale australiana del 1975.

Le “lettere di Palazzo”, sono state finalmente rilasciate martedì, dopo una battaglia di quattro anni mossa dallo storico Jenny Hocking. La loro pubblicazione ha l’obiettivo di levare gli ultimi veli di segretezza che ancora avvolgono una delle più grandi crisi politiche dell’Australia. Alcuni dettagli relativi a questo periodo riguardano proprio il Principe Carlo. La regina non avrebbe approvato il fatto che diventasse governatore generale dell’Australia almeno fino a quando non fosse riuscito a trovarsi una moglie, così rivelano i documenti.

Principe Carlo corona: la Regina aveva altri piani negli anni ’70

La notizia era stata mandata dal segretario privato della Regina, Sir Martin Charteris, all’allora governatore generale, Sir John Kerr, in una lettera del 1976. “Penso che il punto che tutti dobbiamo tenere a mente sia che non credo che la Regina guarderebbe con favore al fatto che il Principe Carlo diventi governatore generale dell’Australia fino a quando non abbia una vita coniugale stabile”, ha scritto Charteris.

“Nessuno sa meglio di te quanto sia importante, per un governatore generale, avere una donna al suo fianco per lo svolgimento delle sue funzioni. La prospettiva, quindi, che il Principe di Galles diventi governatore generale dell’Australia rimane in un futuro da definire.” In una lettera successiva, sempre il segretario privato Charteris, ha dichiarato: “Al di là delle considerazioni sulla sua vita coniugale, a cui ho fatto riferimento nella mia ultima lettera, sarebbe molto difficile per il Principe Carlo diventare governatore generale fino a quando le questioni costituzionali [dell’Australia] non saranno risolte.”

Principe Carlo corona: l’infelice matrimonio non bastò

Charles sposò Lady Diana Spencer cinque anni dopo, nel 1981. Ma la Gran Bretagna in quegli anni viveva una forte recessione, che aveva colpito gran parte del mondo. L’oscurità economica chiese il respingimento dell’acquisto di una proprietà nel Nuovo Galles del Sud per il Principe Carlo, giustificato come un momento non adatto: “Si ritiene, che il pubblico di questo Paese fraintenderebbe la decisione del Principe di Galles di acquistare una proprietà, visto il momento di grande difficoltà economica per il Regno Unito, in cui l’edilizia abitativa è uno dei peggiori problemi che la gente deve affrontare.”

Inoltre, non è mai “un buon momento” da parte di una famiglia reale spendere soldi quando il resto del Paese è in tremenda recessione, investita da una crisi economica mondiale. Il segretario di stato della Regina, riferendosi a quel periodo nero sia per il Regno Unito che per il Principe, concluse la lettera dicendo: “Penso che sia giusto dire che il presente non potrebbe essere peggiore.” riferendosi implicitamente anche a Carlo.

