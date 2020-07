La famosissima popstar parla dei suoi disagi

La cantante ha affermato di aver avuto una crisi durante la pubblicazione di Delirium, di cui non ricorda il tour, ma ricorda molto bene la tristezza che ha provato in quei momenti: “Quando salivo sul palco mi trasformavo in un robot che si esibiva energeticamente, ma in realtà ero esausta, e non mi ricordo molti di quei concerti. Non sono stata capace di godermeli”, afferma Ellie. I suoi ricordi sono così sfocati che ha addirittura scritto al suo tour manager per farsi dare una lista delle città in cui ha fatto un concerto, per tener traccia dei posti che ha visitato.

“Al tempo si trattava solo di sopravvivenza, non capivo realmente chi ero” dichiara la Goulding. Nonostante la sua tristezza e depressione, la cantante è una delle principali performer inglesi. Ha anche cantato e suonato al ricevimento del matrimonio del Duca e Duchessa di Cambridge, per non contare tutti i dischi di platino e le sue ottime posizioni in tutte le classifiche mondiali. Andava tutto bene finchè ha iniziato a registrare il suo terzo album, Delirium, in cui si sentiva spinta in una direzione sbagliata dal suo manager. I pezzi presenti nell’album sono stati scritti insieme ai pezzi grossi del settore, che hanno anche prodotto canzoni insieme a Beyonce, Adele e Lady Gaga, ma nonostante questo, la cantante si sentiva disorientata e triste.

Gigi Hadid… e il suo trucco per nascondere la pancia | LEGGI

Katie Holmes: in giro per NY fa letteralmente girare la testa | GUARDA

Ellie Goulding ultime notizie: voleva uscire dal mondo della musica

“Pensavo: ‘Ok, magari ero destinata a diventare una grande popstar che ha dei ballerini, glitter e tutto il resto nei tour’ e mi è piaciuto recitare quella parte per un po’ di tempo, ma non mi piaceva indossare quegli outfit ad ogni concerto, e nel profondo sapevo che non ero veramente me stessa” ha affermato Ellie. Dopo il tour del suo terzo album, ha addirittura considerato di lasciare il mondo della musica e dedicarsi ad altro: “Ad un punto ero veramente decisa di mollare tutto” ha confermato durante un’intervista.

Adele: la sua sosia spende 11.000 sterline per l’intervento allo stomaco | SCOPRI

C’è stato un cambio drastico anche nella sua vita sentimentale: prima si faceva vedere più spesso insieme agli ex Niall Horan e Ed Sheeran, ma l’anno scorso ha sposato Caspar Joplin in privato e lontano dalla stampa. Durante la quarantena, la cantante si è dedicata ad eventi di beneficenza per i senzatetto o per aiutare le persone meno fortunate, e nell’intervista dichiara che le sarebbe piaciuto continuare con quell’attività invece che nel mondo della musica.