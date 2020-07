Giulia De Lellis Instagram teatro di un riavvicinamento virtuale con Iannone

La loro storia d’amore si è chiusa ormai da mesi e Giulia De Lellis ha ritrovato (sembra) l’amore vero con Andrea Damante. Ma un cenno che scatena la curiosità dei fan da parte della De Lellis per il suo ex Andrea Iannone non poteva passare inosservato nel mondo social. Parliamo di un “like”, solo un “mi piace” che su Instagram, però, ha trovato una bella cassa di risonanza.

Andrea Iannone commenta, infatti, con molta malinconia la sua condanna a 18 mesi di squalifica dalla Moto GP con l’accusa di doping: “Non c’è niente di più forte dell’emozione che si prova il giorno prima della grande partenza. Il mio in bocca al lupo a tutta la Motogp, ai team, ai miei colleghi e ai tifosi. Per la prima volta dal 2005 non sarò in pista. Mi dispiace non esserci per chi mi ha sempre sostenuto, per Aprilia e per me stesso”.

Giulia De Lellis Instagram bollente per un like inaspettato

Ed ecco il colpo di scena social, arriva il “like” di Giulia De Lellis che lo aveva sostenuto ai tempi della loro relazione e che, evidentemente, continua ad essere convinta della buona fede di Iannone in questa vicenda. Iannone, per altro, è stato condannato in via definitiva dal tribunale della FIM poco tempo dopo l’addio all’influencer.

Crisi tra la De Lellis e Damante? Per ora pensiamo proprio di no, visto che ultimamente hanno deciso di adottare anche un cagnolino, chiamato Tommaso Kowalski e qualcuno ipotizza che questa sia proprio una prova in vista di un ulteriore allargamento della famiglia, magari con un figlio e, perché no, le nozze tanto agognate dai followers dei Damellis.