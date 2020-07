L’attore: “Mi sento per metà italiano”

Il celebre e amatissimo Matt Dillon ha partecipato al Filming Italy Sardegna Festival in qualità di presidente onorario: un’occasione in cui l’attore si è mostrato disponibile a parlare dei suoi progetti e soprattutto del suo amore per il nostro Paese. Dillon, infatti, il bad boy di Crash-contatto fisico, per il quale è stato candidato all’Oscar, sebbene abbia origini irlandesi e sia nato negli Stati Uniti, ama follemente l’Italia.

L’attore lo ha dichiarato apertamente, elogiando il Bel Paese, come ben pochi hanno fatto: “Per me l’Italia è ormai una seconda patria. Il vostro è un paese così bello che spesso mi chiedo: ma non c’è un lavoro per me qui?”, ha detto Dillon, che peraltro da tempo ha anche una compagna italiana, l’attrice Roberta Mastromichele.

Matt, poi, sempre durante l’evento del Filming Italy al Forte Village di Cagliari, ha proseguito complimentandosi con il nostro Paese anche per una gestione della pandemia migliore e più seria rispetto a quella attuata dagli Stati Uniti: “Tutti negli Stati Uniti, al contrario di voi italiani, si sono mostrati abbastanza stupidi per come hanno affrontato la situazione. È vero, l’America è un paese enorme, ma la nostra attuale leadership è davvero terribile. A livello locale ci sono anche personaggi come Cuomo che hanno fatto un buon lavoro, un po’ come è stato per il vostro primo ministro Giuseppe Conte”.

Per quanto riguarda i suoi progetti, Dillon ha detto poco sul film “The Land of Dreams” di Shirin Neshat e Shoja Azari, una commedia in cui recita anche Isabella Rossellini, che è una feroce satira su un’America che chiude sempre più i confini tanto da diventare quasi un’isola; molto di più, invece, l’attore, ha parlato del film “Capone” di Josh Trank , che racconta l’ultima parte della vita del gangster e a proposito del quale Matt spiega: “Intanto mi è subito piaciuta la sceneggiatura, poi amo molto Tom Hardy che interpreta Capone. Infine, ho adorato il fatto che quest’uomo viene visto in un periodo di piena decadenza, non viene affatto glorificato. Io nel film sono Johnny, un suo amico che è anche un po’ la sua coscienza”.