Elisabetta Canalis foto Instagram che fanno parlare per l’ex velina di Striscia la notizia in vacanza nella sua Sardegna

Sono passati parecchi anni da quando la Canalis ha iniziato la sua carriera da showgirl in tv, con gli esordi come valletta ai Telegatti nel 1999 e lo spot per i cioccolatini M&M’s. Poi il clamore mediatico cresce quando viene scelta come velina bruna a Striscia la notizia, in coppia con la bionda Maddalena Corvaglia, sua grande amica da allora. Nel 2002 Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia posano per il calendario sexy GQ e l’anno successivo arriva il calendario nudo 2003 per la rivista Max.

La velina mora di Sassari lavora poi nel programma sportivo Controcampo, recita nella terza e quarta stagione della fiction Carabinieri, partecipa al programma Ciao Darwin, sempre insieme alla collega Maddalena Corvaglia, poi compare nel videoclip della canzone di Biagio Antonacci “Convivendo”, diventando poco dopo un volto anche di Mtv e del Festivalbar… e da allora la sua carriera non ha mai subito uno stop. Molto amata anche dalle riviste di gossip per la sua bellezza e freschezza, Elisabetta diviene ancora più popolare anche per merito dei suoi amori celebri: prima c’è stato Christian Vieri, poi dal 2009 al 2011 è stata fidanzata con l’attore e regista americano George Clooney.

Emily Ratajkowski: il lato B fa il pieno di like |SCOPRI

Grande Fratello Vip: per Signorini una super concorrente da 100 euro? |APPROFONDISCI

I due innamorati sfilano sul red carpet, nel settembre 2009 al Festival di Venezia, poi sul tappeto rosso dei Golden Globe e degli Oscar, a febbraio e marzo 2010, cosa che dà enorme popolarità alla Canalis anche oltreoceano e nel 2011 partecipa alla tredicesima edizione di “Dancing with the Stars”, la versione americana di “Ballando con le stelle”. Dopo ci sono il festival di Sanremo, Zelig e soprattutto l’America, attuale paese di residenza della bella Elisabetta, che oggi è una mamma raggiante e felice, grazie al matrimonio nel 2014 con il chirurgo italo-americano Brian Perri, con cui ha messo al mondo la piccola Skyler Eva, nata il 29 settembre 2015 a Los Angeles, dove la coppia risiede stabilmente e dove Elisabetta gestisce una palestra insieme alla sua amica e socia Maddalena Corvaglia.

Foto: Instagram @littlecrumb_

Kanye West e Justin Bieber si rilassano in Wyoming |LEGGI

Elisabetta Canalis foto Instagram da 10 e lode con i suoi bikini e un fisico perfetto

Oggi Elisabetta Canalis, una delle veline più osannate negli anni, insieme all’amica e collega Maddalena Corvaglia, sfoggia un fisico davvero invidiabile. In questi giorni è in vacanza nella sua bella Sardegna con la figlia e non rinuncia a postare foto di paesaggi marittimi sul suo Instagram. Tra le foto più apprezzate ci sono sicuramente quelle di Elisabetta in bikini. In un selfie scattato all’interno di un sontuoso bagno, con un cappello di paglia in testa e lo smartphone davanti al viso, gli occhi dei follower cadono sul mini costume nero che non nasconde affatto il fisico scolpito e marmoreo della Canalis. Anche nelle foto in cui sfoggia il costume intero, Elisabetta non può nascondere il suo straripante fisico perfetto, nonostante i 41 anni compiuti. Inutile dire che questi scatti stanno facendo incetta di like e commenti d’apprezzamento.

Roberta Mazzacane