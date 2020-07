Rumors.it incontra il grande Michele Placido al Benevento Cinema e Televisione Festival

La terza serata del Benevento Cinema e Televisione Festival ha ospitato sul palco tre uomini delle istituzioni e tre attori molto noti per un confronto sul tema delle mafie nella loro rappresentazione televisiva. Un format innovativo in cui la giornalista Angela Calvini di Avvenire ha condotto la serata alternando domande fra la “squadra” degli attori, con tre protagonisti della serialità televisiva come Michele Placido, Francesco Montanari e Giacomo Ferrara e il Procuratore Nazionale Antimafia Cafiero De Raho, il Presidente Eurispes Gianmaria Fara e il Magistrato Giovanni Tartaglia Polcini dall’altro lato. In collegamento dal vivo ha partecipato al dibattito anche Cristiana Dell’Anna, la Patrizia Santoro di Gomorra.

Francesco Montanari, così come Placido nella sua pluriennale carriera artistica, si è trovato ad interpretare ruoli opposti come quello del “Libanese” in Romanzo criminale e di Saverio Barone, un giovane pubblico ministero dei primi anni Novanta. Sulla responsabilità che possono avere personaggi violenti e criminali come i protagonisti delle ultime serie su mafia e camorra, di influenzare in qualche modo i fan, soprattutto i giovanissimi, l’attore romano ha risposto: “Noi facciamo, è vero, comunicazione, ma facciamo anche entertainment. Poi ci sono dei prodotti più specifici d’informazione e dei prodotti più specifici d’entertainment. Il fascino del male esiste da quando esiste l’essere umano, infatti tutta la cinematografia mondiale – ha proseguito Montanari – o la lettura e la pittura, da quando l’uomo è nato, affrontano il tema del male perchè il male fa parte di noi. Io sono un ragazzo di 35 anni e quando ho fatto il libanese avevo 23 anni. Vengo da un quartiere periferico di Roma, ho visto nel mio quartiere periferico dei ragazzi che facevano un po’ di vita da strada, ma nulla a che fare con la Banda della Magliana […] però io non è che se vedo Scarface poi prendo un mitra e comincio a trivellare di colpi le persone. Se veramente esiste questo problema, allora abbiamo una patologia sociale che va ben oltre il prodotto dell’entertainment”.

Michele Placido, dal canto suo, pensa invece che i prodotti cinematografici e televisivi che raccontano storie di mafia, di camorra, di ndrangheta, dovrebbero essere costruiti in modo tale da insegnare qualcosa agli spettatori a casa e dipinge certe scene esasperatamente violente di Gomorra o Suburra quasi come dei “cartoni animati”. Non poteva mancare il riferimento al Commissario Cattani de “La piovra”. Il ricordo di Placido va soprattutto al primo regista della serie, Damiano Damiani, che aveva anche già diretto “il giorno della civetta” uno dei primissimi film sulla mafia siciliana. “La Piovra fece scoprire tanti meccanismi alla base della mafia non solo al pubblico, ma anche a molti giornalisti, che erano disinformati e che non sapevano cosa fosse una cupola mafiosa… Erano stati già assassinati parecchi magistrati e c’era già una certa violenza in Sicilia, ma probabilmente non si sapeva come era organizzata la Mafia” ha raccontato il regista. “La gente a Palermo sapeva e tutti sono stati complici in quel periodo terribile in Sicilia. Poi qualcosa è cominciato a cambiare… Il racconto della Piovra è un fatto vero perché racconta di un commissario mandato a Trapani che comincia a indagare su meccanismi perversi all’interno di una città come Trapani e scopre che la connivenza tra la società borghese e le persone definite mafiose, che gestivano gli affari, era strettissima. Quando il commissario iniziò a dare troppo fastidio, fu trasferito… Così Ennio De Concini iniziò a scrivere la Piovra”.

Facendo un paragone con i ruoli di Spadino in Suburra e il Libanese in Romanzo Criminale, a confronto con gli altri due attori sul palco con lui, Michele Placido ha detto: “Loro interpretano il braccio armato dei veri cattivi, mentre la Piovra fa capire come il meccanismo perverso della mafia evolve e si radicalizza anche nella società perbene e nella politica”. Anche la Rai ha fatto trasformare la serie sul commissario Cattani in un foiletton dopo le prime due serie, volendo che si informasse male il pubblico.

L’attacco alla Trap e a Gomorra

Michele Placido ha difeso la capacità di far ragionare gli spettatori che aveva la Piovra, così come altri film importanti sul tema mafioso, a differenza della esasperazione delle scene violente e di sangue di Gomorra e altre serie attuali. “Come diceva Francesco, Gomorra e gli altri prodotti simili vogliono essere intrattenimento, ma non c’è una Gomorra vera a Napoli… Senza togliere nulla alla qualità della serie Gomorra, io non credo che prima si ammazzano 30 persone e poi dopo un’ora arriva una macchina della polizia […] Dove viviamo allora? Possibile che non c’è nessuno che si oppone a tutto ciò? Questi sbudellamenti e ammazzamenti di tantissime persone non riflettono la realtà…” Secondo Placido questi esempi sono pericolosi: “Io ho un figlio di 15 anni, il quale è affascinato dalla musica Trap. Succede di tutto in quei versi: l’uso della droga, la donna ridotta a oggetto o ancora meno… Poi si parla di femminicidi ?Ma ti credo, se anche società importanti di musica autorizzano l’ascolto di questi versi, ma come si fa poi a educare un ragazzino di 10 anni abituati a questi linguaggi?” conclude amareggiato il grande attore, con riferimento al triste episodio di cronaca della caserma di Piacenza. “Bisognerebbe rappresentare di più anche le persone serie che lavorano nel cinema e nelle fiction di mafie” conclude Placido.