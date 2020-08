L’attore è inarrestabile in questa Estate 2020

Inarrestabile Michele Morrone. Dopo il presunto flirt con Belen Rodriguez vociferato dal giornale diretto da Alfonso Signorini, l’attore del momento cambia preda. Con la soubrette argentina non si è trattato di nulla di che: pare che i due si fossero scambiati dei messaggi in codice su Instagram pianificando un date che poi non si è mai concretizzato.

Ciò sarebbe avvenuto dopo che è finita la frequentazione tra l’ex signora De Martino e Gianmaria Antinolfi. Negli ultimi giorni, l’ex fidanzata di Antinolfi ha raccontato che l’uomo sta soffrendo in seguito all’allontanamento da Belen, che – a quanto pare – lo avrebbe “usato” solo per far ingelosire De Martino.

Michele Morrone corteggia Cristina Buccino sui social, e Belen se l’è già dimenticata

Gianmaria Antinolfi e l’ex Mariela Ballesteros sono stati immortalati insieme e la donna ci ha tenuto a chiarire le dinamiche: “Abbiamo amici in comune che con il tempo sono rimasti tali. Giovanni Maria, quella sera in cui ci avete fotografato, era fuori dal locale del mio ragazzo. Abbiamo chiacchierato, nessun ritorno di fiamma, ci mancherebbe, e ho notato la sua sofferenza per la fine della storia con Belen. Una semplice chiacchiera, mi ha chiesto come mai non fossi andata al suo compleanno che ha festeggiato a Capri e, al termine, ognuno per la sua strada”. E su Capri aggiunge: “Mi risulta che non fossero insieme, però. So che la storia (tra la Rodriguez e Antinolfi) è finita”.

Poi è arrivato Michele Morrone che non è stato certamente più fortunato di Antinolfi. Allora il bell’attore di 30 anni cambia donna dei desideri e corteggia sui social l’ex valletta de “L’Eredità” Cristina Buccino che ora però si starebbe frequentando con il pilota Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez e Giulia de Lellis.

Insomma, gli intrecci nel mondo dello spettacolo non hanno nulla da invidiare alle trame complesse delle soap opera: il pezzo del puzzle che contribuisce a rendere ancora più ingarbugliate le relazioni, i flirt, i tradimenti e presunti tali è che Michele Morrone in passato ha avuto una storia con la collega di Stefano De Martino, la ballerina Elena D’Amario. Non ci resta che aspettare di vedere come si evolveranno gli intrecci.