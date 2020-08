E tra i due spunta una famosa attrice

Una lunga litigata, l’ennesima rottura in casa Rodriguez. La crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è sempre più profonda, le cause della rottura non sono ancora note ma sembra proprio che Cecilia possa essere stata vittima di un tradimento. Un’accusa pesante, lo scoop è stato lanciato dal settimanale “Chi” che lo ha paparazzato in dolce compagnia in Costa Smeralda, ma non di Cecilia. Nonostante si fosse parlato di un riavvicinamento tra i due ex-gieffini sembra proprio che le cose non stiano così, tutt’altro.

Si diceva che la coppia Cecilia – Ignazio si fosse riappacificata poco prima della partenza per le vacanze in Sardegna, ma qui avrebbero litigato terribilmente di fronte a molti testimoni, in un noto locale sardo. Altro che riavvicinamento: Ignazio recentemente è stato beccato alla fine di una bella serata a Porto Cervo con una famosa attrice italiana. Anna Safroncik e l’ex ciclista hanno trascorso parte della serata nel locale di Flavio Briatore a Porto Cervo, il Billionaire, per poi terminare la serata lontano da occhi indiscreti.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono lasciati?

A testimoniarlo non sono solo le foto di “Oggi” ma anche loro stessi, tra le storie pubblicate successivamente. “Oggi”, a tal riguardo, si esprime così: “Ieri notte Ignazio ha lasciato il Billionaire in compagnia dell’attrice Anna Safroncik con cui sarebbe scoppiata una passione travolgente e scatenata. Solo un fuoco di paglia o l’inizio di un nuovo amore?”. Le pene d’amore in casa Rodriguez continuano, non c’è pace per le due sorelle, a Belen e Cecilia non resta che consolarsi a vicenda.

Belen dal canto suo è di pietra. Lei infatti ha deciso di prendere definitivamente le distanze dal marito Stefano De Martino, anche se della rottura non si sa ancora niente di certo. Qualcosa di grave visto il silenzio. Cecilia invece sta vedendo sfumare quelli che erano dei piani da sogno con Ignazio: poco tempo fa in un commento ad un hater, la piccola Rodriguez aveva annunciato di volerlo sposare. L’unico che può gioire in casa Rodriguez è solo il fratello Jeremias, che sembra aver ritrovato l’amore tra le braccia dell’assistente di volo Deborah Togni.

