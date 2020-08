McClard è un attore e produttore cinematografico, nonchè l’uomo più invidiato del mondo!

Chioma bionda, occhi azzurri, classe 1987, Sebastian Bear-McClard è il fortunato che ha fatto breccia nel cuore dell’affascinante Emily Ratajkowski, famosa supermodella statunitense. I due si sono sposati segretamente due anni fa. Sebastian fece una proposta di matrimonio improvvisata con una graffetta piegata ad anello, per riuscire a conquistare in modo romantico la più irraggiungibile delle top e instagrammer.

Attualmente, il suo nome è molto importante nel settore cinematografico perché è un attore, produttore e regista. La sua grande passione per il mondo del cinema nasce grazie alla madre. Infattti, lui è figlio di Liza Bèar, nota per essere una regista cinematografica. Riguardo la sua vita, non si hanno molte informazioni, infatti non sappiamo come abbia trascorso la sua infanzia e quali studi abbia intrapreso prima di entrare a far parte del mondo del lavoro.

Emily Ratajkowski marito: vi presentiamo il fortunato produttore

Con l’esperienza acquisita negli anni, il bell’attore dagli occhi color ghiaccio ha avuto modo di formarsi e capire quale strada fosse la più giusta per lui. Da grande appassionato di cinema, ha deciso di fondare la Elara Pictures, uno studio cinematografico indipendente. Ha esordito nel 1990, per poi dedicarsi alla produzione e tornare sul set come attore soltanto nel 2005, prendendo parte a un cortometraggio inedito girato proprio in Italia.

Molto riservato riguardo la sua vita privata, non sappiamo con chi sia stato fidanzato prima di incontrare la supermodella americana, Emily. Sappiamo solo che Sebastian ed Emily sono convolati a nozze in gran segreto il 23 febbraio 2018 a New York. La modella si limitò a pubblicare una foto in bianco e nero con suo marito e la cerimonia fu semplice e informale. Dal fatidico giorno sono passati già due anni, ma la coppia sembra più unita che mai!