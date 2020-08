C’è chi è pronto a scommetterci

Sono una coppia solida, Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, talmente tanto che ci si chiede se un terzo figlio sia già in arrivo. Si sono conosciuti, i due innamorati, sul set di Immaturi – Il Viaggio, pellicola che ha visto la luce nel gennaio del 2012, e non si sono più lasciati. Attore italiano affermato e amato di cinema e fiction lui, attrice, conduttrice, modella ed ex ballerina spagnola lei.

Alle spalle di Rocio una prestigiosa partecipazione al Festival di Sanremo nelle vesti di co-conduttrice e valletta poi sempre più cinema e qualche esperienza teatrale. Alle spalle di lui, oltre che a un matrimonio e ai due figli avuti da Chiara Giordano, una carriera lunga e molto varia, che spazia dalla televisione al cinema, dal poliziesco alla commedia romantica.

Nel loro presente due figlie: Luna, nata nel 2015, e Alma, nata nel 2018. Non solo: in piena emergenza COVID-19 hanno aiutato insieme l’unità operativa della Croce Rossa Italiana a distribuire pasti caldi, coperte e intimo ai senzatetto di Roma. Insomma, un quadretto idilliaco, fatto di amore e tanto tanto cuore. Adesso, i bookmaker sono pronti a scommettere che entro il dicembre 2021 i due bellissimi allargheranno ulteriormente la famiglia.

Al momento, Raoul e Rocio non sembrano preoccuparsene. Lei, sul suo seguitissimo profilo Instagram, mostra la sua vacanza in Puglia, tra relax, foto glamour e sport. Nessuna foto del compagno, ma da un breve giro sul profilo di lui capiamo che sono insieme, con anche i figli di lui, in un bellissimo esempio di famiglia allargata e amorevole. Chissà che non stiano mettendo in cantiere un terzogenito.

P.L.