Tra gli auguri a Dua Lipa e l’emergenza Coronavirus

Chiara Ferragni conduce una vita invidiabile e caotica. Negli ultimi anni si è divisa tra la California e l’Italia, e ha avuto l’opportunità di partecipare a moltissimi eventi e di conoscere volti noti di ogni settore dell’intrattenimento. Una delle sue amicizie social che ha fatto più scalpore tra i fan del gentil sesso? Sicuramente quella con Dua Lipa.

Le due belle ragazze, infatti, si sono incontrate in passato e tra le due c’è stata subito della simpatia. A dimostrazione di ciò nelle scorse ore l’influencer e imprenditrice digitale e il marito, il rapper Fedez, hanno voluto augurare alla sexy pop star un buon venticinquesimo compleanno tirando fuori tutte le foto insieme e, chicca delle chicche, anche quella in cui Dua, che ai tempi portava ancora il suo iconico caschetto nero, teneva in braccio loro figlio, Leone.

In questo momento Chiara Ferragni, Fedez e Leone si trovano in Sardegna, dove soggiornano in una villa con alcuni loro amici. Nelle scorse settimane, con l’intensificarsi dei casi di Coronavirus in tutta Italia, i due sono stati invasi da mille domande sul tema a cui hanno risposto con dovizia di particolari.

Fedez, nello specifico, ha voluto scrivere: “Questa estate abbiamo evitato di frequentare discoteche e luoghi troppo affollati, ho rifiutato diverse serate in cui mi hanno proposto di cantare per un mio personale scrupolo. Vista la situazione esplosa in questi giorni abbiamo deciso di sottoporci al tampone ospiti e Leo compresi. Fortunatamente stiamo bene”.

P.L.