Attore Lucifer: vi presentiamo l’affascinante Tom Ellis

Da qualche tempo ormai Lucifer, serie di Netflix giunta alla quinta stagione, è sbarcata su Italia 1. Da quel momento in poi la già molto nutrita schiera delle fan di Tom Ellis – l’attore britannico che ne è il volto rappresentativo e il protagonista assoluto nei panni del titolare Lucifer Morningstar – non ha fatto che ampliarsi.

Ma chi è costui? Classe 1978, Tom è nato a Cardiff, nel Galles. Dal 2009 al 2015 ha interpretato Gary Preston nella sit-com britannica della BBC Miranda. Con questo ruolo è diventato conosciuto e amato in tutto il Regno Unito, ma è con altri ruoli che per lui è arrivata la popolarità internazionale. Ellis, infatti, ha vestito i panni di Re Cenred nella serie televisiva Merlin nel 2010.

Dal 2016 è iniziata l’avventura più importante della sua carriera, che non si è ancora conclusa: quella come il sarcastico, cinico, affascinante ed elegantissimo Lucifer Morningstar, volto della serie televisiva basata sull’omonimo fumetto della casa editrice Vertigo/DC Comics, Lucifer. Fisico scolpito, naso importante, occhi espressivi e una grande passione per la musica, come si fa a non amarlo?

La sua vita privata è movimentata quanto la sua carriera: nel 2005, la ex fidanzata Estelle Morgan mette al mondo la sua primogenita, Nora. Ellis è stato in seguito sposato con l’attrice Tamzin Outhwaite da cui ha avuto due figlie, Florence Elsie Ellis e Marnie Mae Ellis. Nel 2013 la coppia annuncia la separazione. Oggi, l’attore è felicemente sposato con Meaghan Oppenheimer, attrice e autrice. I due sono convolati a nozze nel 2019.

