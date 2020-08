Il Blasco si scaglia senza peli sulla lingua contro i negazionisti del Covid

E’ sempre molto schietto e diretto il grande Vasco Rossi, amato e criticato proprio per il suo modo anticonvenzionale di dir le cose. Così è stato anche poche ore fa, quando il Blasco si è scagliato nelle sue stories di Instagram contro i negazionisti del Covid.

Definite “Allena.. menti in bici e considerazioni”, le sue invettive contro la categoria, mentre pedala tra le campagne modenesi, sono dure e senza freni: “Ma fottetevi da soli, fottetevi a voi, negazionisti, terrapiattisti del ca..o”, ha detto il rocker, che ha paragonato i negazionisti ai Terrapiattisti, ovvero a coloro che rifiutano quanto detto dalla scienza, dai ricercatori e dalle istituzioni.

Vasco Rossi Instagram, stories contro i negazionisti del Covid

Un messaggio chiaro, dunque, quello di Vasco, le cui frecciatine non hanno ulteriore bisogno di chiarimenti. Il messaggio, come detto, arriva ancora una volta da Instagram, oramai uno dei social più utilizzati per veicolare messaggi importanti ed impegnati.

Alla fine del suo giro in bici, ad attenderlo c’erano come al solito i suoi fan e Rossi ha sottolineato come tutti indossassero rigorosamente la mascherina. In un’altra storia infine il Blasco rincara la dose e esponendo il dito medio con la scritta sotto “negazionisti e terrapiattisti” ribadisce in maniera inequivocabile il suo pensiero.