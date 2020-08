La showgirl è candidata alle prossime elezioni regionali in Veneto

Katia Noventa, conduttrice televisiva e giornalista, ha annunciato in un’intervista per Chi in edicola da mercoledì 26 agosto, la sua decisione di candidarsi alle prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre, nel Veneto per Forza Italia, partito che lei ha visto nascere quando era legata a Paolo Berlusconi. “La televisione è cambiata tanto, le trasmissioni che ci sono ora non fanno più per me, oggi vorrei occuparmi di qualcosa che sia più a contatto con la gente”.

“Per questo ho deciso di candidarmi alle prossime elezioni regionali nella lista di Forza Italia – Autonomia per il Veneto. Porterò il mio bagaglio di esperienze professionali, ma anche quelle di semplice cittadina esterna al mondo della politica che porta un nuovo sguardo e nuova energia. Di certo metterò tutta la mia esperienza al servizio della regione” – prosegue la Noventa.

Katia Noventa oggi: adesso pensa solo alla politica

Classe 1966, la Noventa si è laureata in pedagogia ed ha iniziato la carriera di indossatrice sia in Italia che all’estero. Successivamente, ha iniziato la sua carriera televisiva. Adesso però, il mondo della tv è un pensiero lontano per Kati: “La mia scelta di candidarmi nasce da una concatenazione di circostanze come la disponibilità da parte del partito, ma soprattutto la spinta e l’affetto di vari amministratori e dei miei amici veneti”.

“Credo che questo momento della mia vita sia perfetto perché mi piacerebbe essere al servizio degli altri e non credo che ci sia un posto migliore della mia terra dove sono nata e dove risiedono le mie radici. In particolar modo Padova rappresenta il fulcro della mia vita con la famiglia, gli affetti e i miei luoghi del cuore”.