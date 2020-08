Il tecnico del bologna è risultato positivo al coronavirus

Sinisa Mihajlovic è risultato positivo al coronavirus, la vicenda ha fatto molto discutere il mondo dei social media e del calcio, che dopo aver visto le foto di Mihajlovic impegnato in una partita di calcetto insieme ad altri Vip quest’estate, non ha apprezzato il suo comportamento, a detta degli utenti, poco attento.

Le foto pubblicate dell’allenatore serbo hanno fatto il giro dei social: in compagnia di amici, colleghi e vip tra una serata nei locali della Sardegna, una partita a calcetto e una sfida a padel, Mihajlovic è stato in compagnia di personaggi come Flavio Briatore, finora unico risultato contagiato, Paolo Bonolis, Zlatan Ibrahimovic, Dario Marcolin.

Sinisa Mihajlovic coronavirus: parla la moglie

Arianna Rapaccioni, moglie dell’allentatore della squadra bolognese, non ha apprezzato però il comportamento degli utenti sui social e ha deciso di difendere il partner con un post su Instagram. “Astenetevi dal giudicare perché siamo tutti peccatori”, queste le parola della signora Mihajlovic che ha voluto far capire come non ha senso accusare il marito e che tutti abbiamo delle colpe.

Arianna ha poi voluto tranquillizzare tutte le persone che la seguono e gli amici scrivendo; “Per tutti coloro che sono entrati in contatto con me: effettuato il tampone naso-faringeo con esito negativo”. La moglie del tecnico si è voluta sottoporre al tampone dopo l’esito del marito ma fortunatamente è risultato negativo.