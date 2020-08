Un nuovo modo di vivere i contenuti digitali realizzati da top influencer fruibili da tutti

Dati alla mano, ogni giorno trascorriamo almeno 6 ore online. Per lo più su dispositivi mobile, il 92% dei contenuti di cui fruiamo è video. Su queste premesse parte una piccola grande rivoluzione: ZWEBTV, la prima web tv dedicata alla Generazione Z e ai Millennial, fatta su misura, a loro uso e consumo gratuitamente, ovunque si trovino. Con un palinsesto unico, un taglio lifestyle, always on con format inediti firmati da top influencer.

La serie racconta la dolce vita di una bellissima donna di successo come Elisabetta Gregoraci. A partire dalle sue origini nella meravigliosa terra della Calabria, fino ad arrivare a Monaco, città dell’intramontabile Grace Kelly. Sarà un’occasione per scoprire la realtà che si cela dietro ai riflettori, tra i tanti impegni quotidiani ed allenamenti, passando così una giornata insieme ad Elisabetta.

Elisabetta Gregoraci oggi: la showgirl si racconta in esclusiva sulla piattaforma di ZWEBTV

“Da sempre rifletto sul concetto di libertà e sono convinto che senza uno strumento divulgativo davvero libero il futuro non sarà mai migliore. Per questo 8 mesi fa abbiamo iniziato a realizzare quello che oggi è ZWEBTV – dichiara l’Owner Artistico Francesco Becchetti, che continua: “Un grande sogno con un grande obiettivo, cioè connettere i giovani di tutto il mondo, soprattutto in un momento difficile come questo”.

Vedremo presto in TV, la bella showgirl calabrese nei panni di una dei coinquilini della casa più spiata d’Italia. Infatti, la Gregoraci è pronta per partecipare come concorrente alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, in partenza dal 14 settembre.