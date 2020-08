Il giovane cantautore di “Perdo le parole” e “Mania” ha già venduto oltre 300mila copie con i primi due album

Milioni di fan stanno aspettando la nuova uscita, prevista per venerdì 4 settembre. “Popclub” è in arrivo, pronto a far emozionare i suoi fan un’altra volta. Il cantautore milanese ha già conquistato l’Italia e l’America Latina. L’album è disponibile già da oggi in preorder e in presave. Il primo singolo estratto dall’album per il suo lancio è “Litighiamo”. Classe ’92, RIKI ha più di un milione di follower.

“Popclub” – l’album, composto da 11 tracce, è stato interamente scritto da Riki con Riccardo Scirè, che ne ha curato la produzione artistica. Contraddistinto da sonorità pop ed elettroniche, l’album contiene anche “Gossip” e “Lo sappiamo entrambi”, di cui l’ultimo è arrivato al 70° Festival di Sanremo. A impreziosire l’uscita musicale, sarà disponibile anche la versione “SPECIAL EDITION”: un cofanetto con confezione in alluminio e 5 memo vocali delle prove di alcuni brani del disco.

RIKI nuovo album: svelata la tracklist

Ecco i titoli in tracklist in anteprima: “Margot”, “Strip”, “Lo sappiamo entrambi”, “Da Club”, “Litighiamo”, “PopClub”, “Gossip”, “Piccole cose”, “Come mi vuoi” e “Petali e vocoder”. É stato Amici a scoprire il talento di RIKI, il giovane grazie al talent show ha fatto il suo esordio nel mondo della musica nel 2017, con la 16° edizione. Nel programma di Maria de Filippi aveva vinto per la categoria Canto.

Con 310.000 copie fisiche vendute nel suo primo EP “Perdo le parole” e il suo primo album di inediti “Mania” RIKI è l’artista italiano che nel 2017 ha venduto più dischi in assoluto. “Serás Mia” invece aveva conquistato il pubblico oltreoceano, il mercato musicale argentino ha accolto molto volentieri il talento del giovane italiano. Tra le sue collaborazioni di punta ci sono i CNCO, una delle band latine in cima alle classifiche mondiali. Insieme incidono “Dolor de cabeza”, in testa alle classifiche di diversi paesi.

