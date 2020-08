Su Instagram Belen zittisce gli haters

E’ caccia all’infetto. Dopo il focolaio in Sardegna, tantissimi influencer italiani, rei di aver fatto la bella vita tra i locali più esclusivi della costa italiana, sono risultati positivi al Covid-19, tirandosi dietro maledizioni e insulti da gran parte degli italiani per la loro superficialità e leggerezza. Nel mirino anche la showgirl argentina più famosa d’Italia, Belen Rodriguez.

Sempre presente nei posti più cool e frequentati dal jet set italiano e internazionale, neanche quest’anno Belen ha voluto rinunciare alle sue vacanze, trascorse tra Capri, Amalfi, Ibiza e il lago di Como. Neanche con un’emergenza sanitaria mondiale in atto. Tanta barca, tanto mare, tante foto in bikini e… tante paparazzate.

Baby K: sexy cartoline da una Sicilia selvaggia | LEGGI

Nina Dobrev: sensuale e bellissima in Messico | LEGGI

Dopo la sua rottura con Stefano De Martino, infatti, la showgirl e mamma di Santiago è stata avvistata con più di un uomo. Nell’ordine abbiamo Gianmaria Antinolfi, a Capri, Michele Morrone e, infine, Antonio Spinalbanese. Insomma, sono stati mesi movimentati, per la bella delle belle, e il pubblico non gliel’ha certo perdonato.

Emily Ratajkowski: sexy tatuaggio sul lato b | SCOPRI

Belen Rodriguez Instagram: il risultato del tampone per il Coronavirus

Ma Belu, come sempre, va avanti dritta per la sua strada e, cocciuta e forte, mostra su Instagram compiaciuta i risultati del suo tampone, tra una storia in cui si allena, una gita in barca ad Amalfi e una scorribanda con le amiche: negativo. Un bel sospiro di sollievo per lei, che però sembrava non avere dubbi, e un bel motivo per far stare zitti gli haters, che presto troveranno un altro motivo per attaccarla.

P.L.