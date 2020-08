Nuova edizione per il viaggio del giudice esperto, esigente e sofisticato, tra gli hotel italiani in gara

Ricominciano le sfide tra gli albergatori d’Italia guidate da Bruno Barbieri, che riparte con i nuovi, inediti episodi di 4 Hotel, una produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia. Dal 1° settembre, ogni martedì alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV. lo Chef stellato sarà protagonista della gara tra gli hotel di alcuni dei luoghi più affascinanti d’Italia. Quest’anno, il viaggio di 4 Hotel toccherà Versilia, Penisola Sorrentina, Garda, Chianti, Marche, Val Rendena in Trentino, Tuscia e Palermo.

Otto nuove puntate registrate prima dell’entrata in vigore del lockdown per l’emergenza Covid-19, durante le quali gli hotel in gara, di diverse fasce di prezzo o categoria, si contenderanno il titolo puntando sul proprio fascino e le proprie peculiarità, mantenendo il meccanismo di successo che ha reso questo show un cult. Viaggiatore del mondo, con il suo stile sofisticato ed elegante Bruno è conduttore, accompagnatore, osservatore e giudice della gara.

Bruno Barbieri 4 Hotel puntate con tante novità: lontano dalle grandi città

Colleghi e avversari allo stesso tempo, guidati dall’esigente Bruno Barbieri, i concorrenti trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi. Fatto il check-in, per ogni hotel lo Chef stellato sperimenterà l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e l’ospitalità di ciascun albergatore. A colazione, dopo il check-out, i concorrenti si giudicheranno l’un l’altro. Per ognuno, un voto da 0 a 10 su 4 categorie: location, camera, servizi, prezzo.

Oltre che Chef, Barbieri è anche ormai un uomo di spettacolo, date le sue varie partecipazioni ai programmi tv sia come ospite che come giudice e ai microfoni di Rumors.it ha dichiarato che non c’è mai stata un’arrabbiatura plateale in tv: “Quando mi arrabbio in 4 Hotel, è solo perché voglio dare una critica costruttiva all’albergatore, voglio fargli capire che sta sbagliando. Non mi sono mai arrabbiato per fare dello show perché non dimentico che dietro all’albergo e ad un’attività c’è un grande impegno, un lavoro, un investimento”. Prosegue lo Chef dicendo: “La cosa interessante è che quest’anno abbiamo visto grandi ‘battaglie’ al tavolo del confronto. Alcune volte, ho dovuto anche mettermi in mezzo, perché alla fine vengono fuori le cose che l’albergatore non ha avuto il coraggio di dire prima e quindi abbiamo avuto situazioni difficili, c’è anche chi è scoppiato a piangere…”.

Inoltre, un po’ per lavoro un po’ per passione, Bruno Barbieri ha viaggiato tantissimo, tanto da diventare un vero esperto in accoglienza alberghiera. Ha raccontato che in questa edizione sono tante le realtà che vedremo in tv. “Parleremo di aree sconosciute come la Tuscia. Credo che tanta gente non ci sia mai stata. Siamo stati in alberghi interessanti (anche castelli!), gestiti da gente se vuoi anche ‘strana’, persone che vivono come si viveva anni fa e attraverso questo programma si sono adeguati.” ha anticipato il giudice dello show. “Poi, siamo stati tra la campagna del Chianti, ho fatto anche il contadino, guidato trattori, ho fatto cose davvero interessanti”.

A proposito di altre anticipazioni di ciò che vedremo presto in tv, Barbieri ha detto che ne vedremo delle belle! “C’è stata una gara di slalom speciale, di sci d’acqua, acrobazie varie, giri in bicicletta con l’obbiettivo di creare per i clienti cose divertenti”. E ancora: “Addirittura ho anche dormito in un castello in cui pare ci fosse un fantasma. Nella notte sono anche successe delle cose…”. Ha sottolineato come quest’anno abbiano voluto raccontare di posti diversi dalle solite città come Milano, Firenze o Venezia. Inoltre, durante le puntate, sfoggiando il suo lato più ironico e pungente, racconterà la sfida mettendo gli albergatori di fronte a piccoli e grandi imprevisti per valutarne la capacità di problem solving e l’attenzione al cliente. Con i suoi voti, alla fine di ciascun episodio potrà confermare o rivoluzionare il verdetto risultante dai voti dei 4 protagonisti di puntata. Uno solo degli albergatori si aggiudicherà un contributo economico da reinvestire nella propria azienda.