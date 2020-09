La litigata a tema Covid-19 tra l’attore e il Sindaco di Sutri

Non sono in molti a sapere che il critico d’arte Vittorio Sgarbi oltre a essere membro del Parlamento ha molte esperienze in qualità di Sindaco. Nel biennio ’92-’93 è stato sindaco di San Severino Marche, dal 2008 al 2012 è stato sindaco di Salemi e da due anni è sindaco di Sutri, un piccolo comune in provincia di Viterbo nel Lazio.

Il poliedrico Sgarbi – storico dell’arte, politico e opinionista televisivo – ha lo stesso temperamento a prescindere dal mestiere che svolge. Come nel caso della proposta da lui avanzata riguardo l’uso della mascherina: il Sindaco di Sutri ha emesso un’ordinanza alquanto provocatoria contro l’uso della mascherina sul territorio comunale quando inutile.

Questo gesto discutibile ha scandalizzato l’attore Alessandro Gassmann, che ha subito sollevato una polemica a questo proposito con tanto di insulti diretti a Sgarbi. Su Twitter il figlio dell’attore Vittorio ha scritto: “Quando sei nel comune di Sutri, governato da cosetto nervosetto, e ti fanno la multa perché porti la mascherina fuori orario, a quale distanza devi stare per mandarlo affanc***? #indicazionitecniche”.

Poco dopo il commento di Gassmann è arrivato agli occhi di Sgarbi che ha risposto per le rime su Facebook. Prima ha chiarito la sua opinione sulla mascherina: “Il conformista Alessandro Gassman di suo padre non ha niente. E fatica a capire che portare la mascherina passeggiando da soli o con la propria moglie è una forma di demenza.”

Poi ha aggiunto pepe al post: “Non c’è niente di più contagioso di temere di contagiarsi soltanto quando si è finito di mangiare, a bocca aperta. Bisogna fingere come fanno gli attori. Una cosa è certa: per andare a fare in culo è necessaria la mascherina perché non si rispettano le distanze.”