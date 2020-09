Tra i commenti, quello di zia Julia: “Ti voglio bene”

Finalmente è arrivata la conferma: la 29enne Emma Roberts è in dolce attesa e diventerà mamma entro la fine dell’anno! Della possibile gravidanza dell’attrice si era già parlato a fine giugno quando, complici delle indiscrezioni di US Weekly, si era vociferato che l’attrice e il compagno Garrett Hedlund, 35 anni, sarebbero presto diventati genitori.

Le voci a riguardo non erano state smentite né confermate dai diretti interessati – la Roberts da sempre mantiene privata la sua vita amorosa – e i fan erano stati lasciati ad aspettare nel dubbio… fino ad oggi. L’attrice di Scream Queens ha infatti pubblicato proprio in questi giorni delle dolcissime foto che la ritraggono insieme a Hedlund e con il pancione in bella vista.

Vestita di bianco mentre siede sorridente sul divano di casa, Emma sembra più raggiante che mai mentre rivela ai suoi fan non solo di essere incinta, ma anche quale sarà il sesso del nascituro. “I miei due ragazzi preferiti”, scrive l’attrice di American Horror Story, svelando di fatto che a breve diventerà la mamma di un bellissimo bambino.

Tra i tanti commenti entusiasti di amici, colleghi e fan spicca quello di zia Julia che affettuosamente scrive alla nipote: “Vi voglio bene”, accompagnando poi al messaggio un emoticon a forma di cuore. Insomma, il piccolo di Emma Roberts e Garrett Hedlund non è ancora nato e già gode dell’affetto di migliaia di persone in tutto il mondo.

Il bebè in arrivo sarà il primo figlio della coppia, beccata per la prima volta insieme nel marzo del 2019. Prima di mettersi con il 35enne Hedlund, la Roberts ha avuto una storia di diversi anni con un altro attore, ovvero Evan Peters, mentre la star di “Tron” è stata quattro anni con Kirsten Dunst, con la quale ha poi rotto nel 2016.