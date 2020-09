Hanno passato le vacanze separati, ma ora che sono terminate i due avrebbero deciso di riavvicinarsi. La crisi sembrava irreparabile: dovuta alla gelosia di Cecilia, – qualcuno azzarda a dire – che non riusciva a sopportare le attenzioni che molte donne riservavano al suo fidanzato. Si aggiunge anche il flirt con Anna Safroncik, smentito dall’attrice, e le attenzioni verso Diletta Leotta, single dopo la rottura con Daniele Scardina.

Giada Giovanelli: la foto shock che commuove Instagram |LEGGI

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si starebbero riavvicinando?

La loro love story aveva conquistato il pubblico. Nata dal Grande Fratello Vip, quando ancora Cecilia era fidanzata con Francesco Monte, poi era continuata lontano dalle telecamere. Avevano passato insieme il lockdown, in Trentino. Qui Cecilia Rodriguez aveva addirittura confessato di sognare un figlio con il compagno. Ma le cose tra loro si erano messe particolarmente male. Su di loro si apre uno spiraglio di luce anche se non hanno rilasciato dichiarazioni.

Belen: topless in piscina e la temperatura torna ad alzarsi |LEGGI

Ignazio intanto, su Instagram lascia dichiarazioni accese, che lasciano poco spazio all’immaginazione. Vuole ripartire e iniziare un nuovo capitolo della sua vita. “Spegnere per ripartire – dice -, penso che ogni tanto sia necessario, in un certo senso, uscire da noi stessi e dalla nostra routine per guardarci dall’esterno e capire se la direzione presa sia quella che davvero ci rende felici, che davvero ci rende orgogliosi di quello che siamo e quello che stiamo costruendo. Come avrete notato è proprio quello che ho fatto in queste settimane, lontano da tutto e tutti anche da me stesso, a tratti. Ma ora è arrivato il momento di ripartire e ovviamente cercherò di farlo con il sorriso!”.

Diletta Leotta: effetto vedo non vedo “tra luci e ombre” | LEGGI