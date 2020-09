Debutto con 507 mila spettatori medi per la sfida ambientata in Versilia

Debutto da record per Bruno Barbieri 4 Hotel. Ieri sera, su Sky Uno/+1 e on demand, il ritorno della produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia ha segnato il suo miglior risultato di sempre totalizzando 506.916 spettatori e l’1,25% di share. La sfida tra gli albergatori – che ieri era ambientata in Versilia – ha segnato un +56% rispetto al debutto del precedente ciclo di episodi.

La Versilia è stata la protagonista assoluta di una sfida avvincente. La ripartenza dell’itinerario di questa nuova stagione ha attraversato i territori tra Forte dei Marmi, Camaiore e Viareggio, una zona molto amata dai turisti per l’incantevole mare e le campagne in cui la cultura millenaria e la bellezza della natura s’incontrano dando vita a luoghi unici da scoprire.

La puntata di ieri del programma di Chef Barbieri vedeva in gara Giovanni, titolare dell’Hotel Bijou di Forte dei Marmi; Letizia, proprietaria del Relais Corte dei Rodeschi, nell’entroterra di Camaiore; Massimo, proprietario e gestore di Villa La Bianca, a Camaiore; e Francesco, titolare dell’Hotel Esplanade di Viareggio, risultato poi vincitore di puntata e aggiudicatosi il contributo economico di 5 mila euro da investire nella propria attività.

Nelle prossime puntate, in onda ogni martedì alle 21.15 su Sky Uno e NOW TV (e sempre disponibili on demand), Bruno Barbieri 4 Hotel continuerà il suo lungo viaggio in tutta la penisola, con le tappe sulla Penisola Sorrentina, sul Garda, nel Chianti, nelle Marche, in Val Rendena in Trentino, nella Tuscia e a Palermo. Quindi, non ci resta che guardare le prossime puntate e aspettare che il viaggio di 4 Hotel prosegua per l’Italia!