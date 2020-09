Da Cristiana Capotondi a Tilda Swinton

Da anni ormai si parla delle e degli influencer e, in particolare, di cosa comporti il loro lavoro. Alcuni addirittura mettono in dubbio che la professione influencer possa definirsi tale. Cosa fanno questi misteriosi imprenditori digitali? Sono semplici vetrine? Vendono il loro pubblico alle aziende? Che contenuti offrono e che competenze posseggono?

Questo acceso dibattito si ripresenta puntualmente ogni fine agosto, in occasione del prestigioso Festival del Cinema di Venezia. Ci si chiede con scrupolo cosa ci facciano, su quel red carpet considerato sacro dagli appassionati della settima arte e dagli addetti ai lavori, ex concorrenti di Uomini e Donne, modelle, starlette, showgirl e wannabe tali che, insinuano le malelingue, hanno come unico merito quello di aver raccolto nel tempo un numero elevato di seguaci su Instagram grazie al gossip.

Matilde Gioli sconvolge Venezia | LEGGI

Mascherine e red carpet | CLICCA QUI

Queste influencer, che sono nella stragrande maggioranza dei casi delle donne, hanno nomi e cognomi, spesso noti anche al mondo dei reality. Stiamo parlando di Giulia De Lellis, Beatrice e Ludovica Valli, Giulia Valentina, Georgina Rodriguez, Giulia Salemi e molte altre. Nonostante i loro sforzi, però, a brillare davvero per eleganza e originalità sono le attrici, anche quest’anno.

Qualche esempio? Matilde Gioli in Armani Privè, della cui scollatura magnetica si potrebbero scrivere pagine e pagine, Adèle Exarchopulos, che ha fatto parlare di sè per un micro abito da discoteca firmato MaisonCleo con tanto di scarpe col tacco alla schiava, la bellezza di classe e immortale di Cristiana Capotondi, che ha indossato un Alberta Ferretti movimentato nero e blu che faceva risaltare a meraviglia il suo incarnato lunare, Tilda Swinton in Chanel Couture.

Luca Guadagnino porta Ferragamo al Lido | SCOPRI

Venezia77 look: influencer contro attrici, chi vincerà?

E ancora Maya Hawke, figlia di Uma Thurman e Ethan Hawke, con un meraviglioso abito Atelier Versace dalle due anime: vecchia Hollywood sopra, con lo scollo rigido e il colore morbido, e festaiolo sotto, con le piume metalliche dorate, Cate Blanchett, che ha sfoggiato un Esteban Cortazar blu e bianco, che con le sue onde ampie sembra imitare un animale marino e, infine, l’italianissima Anna Foglietta, che ha indossato tutta una serie di completi e abiti da urlo. La più amata dai social è sicuramente Vanessa Kirby, che ha scelto per il red carpet un abito rosso firmato Valentino, rigoroso e pulito davanti, scollatissimo dietro. Il Festival non è ancora finito, ma possiamo già dirlo: influencer, riprovateci l’anno prossimo!

Priscilla Lucifora