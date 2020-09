In viaggio alla scoperta delle Marche

Dopo un esordio “stellato” in Versilia, seguito da ben 507mila spettatori e classificatosi quindi come l’episodio più visto di sempre, ritornano le sfide tra gli albergatori d’Italia guidate da Bruno Barbieri nei nuovi, inediti episodi di 4 Hotel. Martedì 8 settembre l’integerrimo Chef stellato sarà protagonista della gara alla scoperta delle Marche, regione italiana in grado di offrire luoghi sorprendenti – dal mare alla collina – che negli ultimi anni sono diventati sempre più attrazione per turisti dall’Italia e non solo.

Ma cercando bene tra le strutture presenti sul territorio, le sorprese non mancano: tra ryokan giapponesi, villaggi turistici e country house eco-sostenibili, alcune soluzioni riescono davvero a lasciare a bocca aperta i visitatori. Ed è proprio in questi angoli più singolari della regione del Centro Italia che Bruno Barbieri porta la gara di questa nuova puntata di 4 Hotel, attesa per martedì 8 settembre, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), ma sempre disponibile anche on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea, e in streaming su NOW TV.

Protagonisti di questo episodio marchigiano saranno Toni, socio del Girasole Eco Family Village, una struttura situata sul Lungomare Marina Palmense di Fermo; Serenella, proprietaria insieme al marito del Wabi sabi culture centre a San Ginesio, in provincia di Macerata, nell’entroterra marchigiano; Ilaria, proprietaria insieme alla famiglia dell’Ortopì Country Canapa House, a Porto Recanati in provincia di Macerata; e Simone, uno dei proprietari del Numa hotel, situato a Numana, Ancona, nella bellissima riviera del Conero. I quattro albergatori poi si ritroveranno, per il tavolo di confronto, in una location d’eccezione immersa nella campagna marchigiana: Villa Centofinestre di Filottrano ad Ancona, costruita nel ‘700 come residenza di caccia dei marchesi del luogo.

Bruno Barbieri 4 Hotel: la seconda puntata

Il meccanismo della sfida, che ha reso questo programma un vero e proprio cult, rimane invariato: gli hotel in gara, di diverse fasce di prezzo o categoria, si contenderanno il titolo puntando sul proprio fascino e le proprie peculiarità. Guidati dall’esigente e severo esperto di hôtellerie Bruno Barbieri, i concorrenti trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi: dopo aver fatto il check-in, per ciascun hotel lo Chef stellato sperimenterà in prima persona l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l’ospitalità di ciascun albergatore. A colazione, dopo il check-out, i concorrenti si giudicheranno l’un l’altro, assegnando un voto da 0 a 10 per ognuna di queste categorie: location, camera, servizi, prezzo.

Con il suo stile sofisticato ed elegante Bruno condurrà, accompagnerà, osserverà e giudicherà la gara. Viaggiatore del mondo, un po’ per lavoro un po’ per passione, lo Chef è un vero esperto in accoglienza alberghiera. Durante le puntate questo gli permetterà, sfoggiando il suo lato più ironico e pungente, di raccontare la sfida mettendo gli albergatori di fronte a piccoli e grandi imprevisti per valutarne la capacità di problem solving e l’attenzione al cliente. Con i suoi voti, alla fine di ciascun episodio potrà confermare o rivoluzionare il verdetto risultante dai voti dei 4 protagonisti di puntata, determinando così il fortunato albergatore che si aggiudicherà un contributo economico da reinvestire nella propria azienda.