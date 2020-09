Non sono apparse foto dei due insieme, ma gli ultimi post di Cecilia sono inequivocabili

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sembra che siano tornati insieme. Dopo la pausa estiva, pare che la coppia abbia deciso di concedersi un’altra possibilità. Infatti, dopo aver sfilato sul red carpet di Venezia, Cecilia ha raggiunto Ignazio in Trentino e ha pubblicato delle foto con le montagne sullo sfondo. Inoltre, la didascalia del post lascia pensare a un ritorno di fiamma tra la showgirl e Moser, confermando così i rumors delle ultime settimane.

“Se sei in cerca di angeli o in fuga dai demoni, vai in montagna. Ma dopo Venezia penso che siamo alla ricerca di farfalle”, ha scritto commentando con una risata, la bella argentina sul suo profilo Instagram. I due si sarebbero riavvicinati dopo una cena a Milano e avrebbero deciso di trascorrere qualche giorno insieme in Trentino. Il mese di agosto è stato turbolento per questa coppia nata davanti alle telecamere del Grande Fratello.

Jennifer Lopez, Alex Rodriguez e il quadretto di famiglia perfetta|SCOPRI

Jude Law: “Quando sono diventato papà piangevo per tutto”|LEGGI

Cecilia e Ignazio: superata la crisi?

I due ormai erano arrivati a un punto per cui le vacanze separati erano diventate inevitabili. Ignazio è stato in Sardegna con Andrea Damante, mentre Chechu a Ibiza con la sorella. Ora sta “cercando le farfalle”, magari per tentare di lasciare alle spalle il brutto periodo passato. Qualche emozione in più nello stomaco e il desiderio di ricominciare dopo la breve interruzione. Anche se, al momento non sono chiari i motivi della crisi.

Secondo i più informati, all’origine ci sarebbero la gelosia di Cecilia e le loro diverse prospettive future. Pare infatti che la modella argentina voglia un figlio o forse anche il matrimonio per il momento. Invece, Ignazio, che ha compiuto 28 anni, vorrebbe prendersi un po’ più di tempo. Adesso non ci resta che aspettare nuovi sviluppi sulla storia d’amore tra i due ex gieffini.