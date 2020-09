Il nuovo singolo di March. e Anna Fronteddu è da oggi disponibile

Da oggi è disponibile il videoclip ufficiale di ‘Sipario’, nuovo singolo frutto della collaborazione tra il cantautore sardo March. e Anna Fronteddu. Tratto dal nuovo lavoro discografico “DUO”, il brano sarà fruibile in radio e in digitale da venerdì 11 settembre.

“Ho scritto ‘Sipario’ pensando ai cambiamenti climatici, mentre l’Australia bruciava, durante uno degli inverni più miti che io ricordi – racconta il cantautore sardo -. Ma non sapevo cosa ci aspettasse poche settimane dopo. E chissà… come si echeggia nella canzone. Sipario parla di tutto questo: del paradosso degli umani: esseri geniali, distruttivi, capaci di creare bellezza, ma anche completamente autolesionisti. Mi serviva un ritmo pop rock, un ritorno alla Brit-pop dei miei inizi, ma questa volta in italiano e accompagnato dalla bellissima voce di Anna Fronteddu. Volevo esprimere un’ira orecchiabile, una furia da fischiettare; una serie di ossimori e contraddizioni. E come emozioni: rabbia e tristezza, rimorso e amarezza, rimpianto e vulnerabilità.

March videoclip Sipario: “Una serie di ossimori e contraddizioni”

Prodotto da Cello Label (distribuzione The Orchad), ‘Sipario’ è il risultato dell’approccio introspettivo e filosofico che il cantautore ha nei confronti degli stimoli che gli arrivano dal mondo circostante. In realtà, tutti i testi e le melodie dei suoi brani subiscono l’influenza dei suoi studi universitari di teatro e di Psicologia ed esplorano temi profondi e umani che si ripresentano anche nel suo nuovo lavoro discografico “DUO“.

Attualmente, March. sta lavorando a tre progetti simultaneamente: “Duo”, disco di duetti con voci femminili; “Estricare” album da solista in italiano e “Mania”, disco pop dance in inglese da cui è tratto “Heart in Melbourne”. March. (all’anagrafe Marcello Mereu), nasce in Sardegna, ma la sua formazione e carriera si sviluppano all’estero. Dopo aver lasciato l’isola a soli 16 anni, la sua vita si divide tra Inghilterra, Italia, Francia, Spagna e Belgio, dove attualmente risiede da molti anni.

È proprio a Bruxelles che March. inizia il suo percorso musicale e in cui nascono le prime importanti collaborazioni con i produttori Mika Somppi e Alessandro Cirone. Questa città, però, vede soprattutto il suo esordio come cantautore grazie al suo primo album Safe & Unsound, uscito nel dicembre 2018. L’album, completamente in inglese, è stato subito accolto molto favorevolmente dalla critica.