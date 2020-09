Leaf è l’elettrica più venduta al mondo, l’esemplare 500mila è stato consegnato in Norvegia

In occasione del World EV Day, Nissan celebra il traguardo di 500.000 LEAF prodotte a livello globale, confermando il successo del primo veicolo 100% elettrico per il mercato di massa.

Dal 2010, le Nissan LEAF di tutto il mondo hanno percorso oltre 14,8 miliardi di chilometri a zero emissioni, promuovendo un impatto positivo per l’ambiente e una mobilità più sostenibile.

Nissan è pioniere nella mobilità elettrica, grazie agli oltre 10 anni di esperienza nello sviluppo e nella produzione di veicoli elettrici. Il traguardo, che arriva a quasi 10 anni dal lancio del primo modello, è stato raggiunto nello stabilimento Nissan di Sunderland, in Inghilterra, dove sono state prodotte oltre 175.000 LEAF dal 2013 di cui circa 5.700 unità circolanti sul territorio italiano.

Nel corso degli anni, Nissan LEAF si è aggiudicata prestigiosi riconoscimenti in tutto il mondo, fra cui l’“European Car of the Year” nel 2011, il “World Car of the Year” nel 2011 e il “Car of the Year Japan” nel 2011-2012, ma soprattutto ha saputo conquistare la fiducia di centinaia di migliaia automobilisti.

Leaf 500mila ad una famiglia norvegese

La proprietaria della Nissan LEAF numero 500.000 è la norvegese Maria Jansen.

“Mio marito ed io abbiamo scelto di acquistare Nissan LEAF nel 2018 ed è stato amore a prima vista”, ha dichiarato Jansen. “Siamo molto fieri di avere la 500.000a Nissan LEAF prodotta. Grazie alla maggiore autonomia e alle tecnologie avanzate, soddisfa pienamente le nostre esigenze.”

Fra le tecnologie all’avanguardia pensate per aumentare sicurezza, comfort e controllo su strada, emergono il sistema e-Pedal per guidare con un solo pedale e il ProPILOT, il sistema “hands-on, eyes-on” che consente all’auto di fermarsi, ripartire e rimanere al centro della carreggiata.

Verso un futuro elettrificato

Con oltre 14,8 miliardi di km a zero emissioni dal 20101, i proprietari di LEAF hanno risparmiato all’ambiente oltre 2,4 milioni di tonnellate di CO2. Oggi Nissan Leaf aumenta anche l’autonomia.

grazie alla nuova versione e+ con batteria da 62kWh e nuove tecnologie di connettività.

Grazie all’autonomia estesa fino a 385 km con singola carica nel ciclo combinato WLTP è possibile muoversi in totale sostenibilità e sicurezza. Nissan LEAF e+ consente di effettuare ad esempio il tragitto casa-lavoro di oltre 75 km al giorno per un’intera settimana lavorativa o fino a 385 km con singola carica. Inoltre, muoversi a zero emissioni sul territorio nazionale ora è più facile grazie al programma di sviluppo delle infrastrutture che Nissan sta implementando presso la propria rete con l’installazione di 85 colonnine Fast Charge.

Francesco Ippolito