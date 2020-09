Alcuni sospettano una possibile gravidanza per l’imprenditrice digitale già mamma di Leone

Sono passati solo due anni e mezzo da quando Chiara Ferragni ha messo al mondo il primo figlio, Leone, con il rapper e produttore musical Fedez. Al tempo i due genitori non avevano fatto mistero delle difficoltà incontrate da Chiara prima durante e dopo la gravidanza.

Michelle Hunziker: quarto figlio? Se arriva va benissimo! | GUARDA

A maggio 2019 ad esempio l’influencer case study di Harvard aveva raccontato su Instagram di avere un problema legato all’ovaio policistico che sembrava avesse potuto compromettere la sua fertilità. Nel 2016 aveva scritto di aver fatto una visita medica che l’aveva spaventata molto “perché il dottore mi ha detto che sarebbe stato difficile per me rimanere incinta perché i miei ormoni non erano equilibrati e avevano anche la sindrome dell’ovaio policistico”.

Chiara Ferragni incinta? Alcuni rumors sulla possibile gravidanza

Viene da sé pensare che, oltre a dare forza ai followers abbattuti e scoraggiati dagli imprevisti della vita, il post servisse a tenere a bada anche le innumerevoli domande indiscrete sulla maternità che lei – come tante altre donne – riceve sui social più o meno quotidianamente. Guarda caso fu proprio la sua gravidanza a essere ufficializzata già in cinque mesi, con estremo ritardo rispetto alla media.

Ma la musica non cambia e in questi giorni si sta ipotizzando una seconda gravidanza per Chiara Ferragni a causa di una Story Instagram postata da suo marito Fedez in cui la 33enne appare seduta comoda sul divano indossando un vestito che potrebbe far pensare a un pancino sospetto. Tuttavia gli indizi non sono sufficienti per tirare conclusioni affretate.

Aurora Ramazzotti ironizza “secondo il gossip sono incinta da tre anni” | SCOPRI

Ma la blogger d’origini cremonesi non è l’unica vittima di queste domande. Anche la modella bergamasca, Paola Turani, di recente ha sbottato sui social in seguito alla pressione ricevuta dagli utenti IG a proposito di una possibile gravidanza che non arriva “Siete inopportune, senza un briciolo di tatto verso altre donne come voi. Non ce la faccio a stare ancora in silenzio, oggi non sorvolo più. Le vostre parole fanno male a chi come me non è madre, il loro silenzio va rispettato. Fatevi un esame di coscienza. Ve l’ho chiesto altre volte e ve lo chiedo ancora, per favore, BASTA”.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: primo figlio in arrivo? | LEGGI

Michelle Hunziker ha imparato a ridere delle insistenti voci su una presunta gravidanza, come quando su IG ha condiviso un video in cui smentisce in maniera ironica di aspettare un bambino usando un pancione finto. “Basta con questa storia. Ma vi sembro incinta?”. E nel 2013 Jennifer Aniston rispondeva così ai pressanti pettegolezzi di stampa e fan “Non sono incinta. Ho solo mangiato troppo. Noi donne siamo complete anche senza un figlio”.