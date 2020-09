“Non vedo l’ora di ricominciare nel ruolo di Sidney Prescott”

Neve Campbell torna ad interpretare Sydney Prescott nel nuovo capitolo di una delle più celebri saghe al mondo: SCREAM. Si tratta di una fortunata serie cinematografica che ha incassato oltre 600 milioni di dollari in tutto il mondo. La Cambell si unisce ai membri del cast già annunciati, David Arquette e Courteney Cox che torneranno nei panni di Dewey Riley e Gale Weathers, così come ai nuovi membri del cast Jack Quaid, Melissa Barrera e Jenna Ortega. Il quinto capitolo della saga, prodotto da Paramount Pictures, sarà distribuito al cinema da Eagle Pictures nel 2022.

“Non vedo l’ora di ricominciare nel ruolo di Sidney Prescott e tornare a Woodsboro – ha detto l’attrice – . I produttori e il cast tecnico hanno mostrato un tale amore per il franchise che non potevo non esserci”.

Sydney Prescott torna a combattere contro Ghostface in Scream 5

È con un video pubblicato sul suo account Instagram che Neve Campbell conferma la sua presenza nel quinto capitolo della saga. Il filmato dura pochi secondi: si vede solamente in primo piano la maschera di Ghostface, l’assassino protagonista del film che recita: “Ciao Sidney, ti ricordi di me?”

Diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett del gruppo di registi Radio Silence, SCREAM nasce da una sceneggiatura di James Vanderbilt e Guy Busick. Il creatore, Kevin Williamson, e il terzo membro del trio di Radio Silence, Chad Villella, sono i produttori esecutivi con Vanderbilt di Project X Entertainment, Paul Neinstein e William Sherak.

Resa celebre dalla sua partecipazione nella serie tv “Party of Five”, Neve Campbell ha ricoperto ruoli importanti in film come “The Craft” e “Three to Tango”. Ha recitato e prodotto “The Company”, diretto da Robert Altman, e partecipato alla serie “House of Cards”. Più di recente, ha recitato nel thriller d’azione Skyscraper, nella commedia drammatica politica “Hot Air” e nel dramma “Castle in the Ground”.