La regista cinese (ma negli USA dall’età di 15 anni) Chloé Zhao si aggiudica il premio più importante di Venezia

Al Festival di Venezia del post lock down vince il film americano Nomadland, di Chloé Zhao, regista cinese, trasferita a quindici anni negli Usa, la pellicola racconta il mondo dei nuovi nomadi, viaggiatori che sui loro camper o van attrezzati, attraversano gli Stati Uniti. Nomadland si aggiudica il Leone d’Oro dell’edizione numero 77 della Mostra del Cinema di Venezia. Leone d’argento, Gran Premio della Giuria, a Nuevo Orden di Michel Franco. Migliore regia al giapponese Kiyoshi Kurosawa per Wife of a spy.

Sul fronte italiano nessun riconoscimento per un film che era dato tra i favoriti: Notturno di Gianfranco Rosi, Pierfrancesco Favino festeggia invece per la Coppa Volpi per il miglior attore per Padrenostro di Claudio Noce. “Mi avete fatto la più bella sorpresa della mia vita. Ringrazio Claudio Noce che si è fidato dell’uomo più che dell’attore e mi ha chiesto di custodire il suo affetto più grande, e grazie al giovane Mattia Garaci. Il premio è suo come di tutti quelli che hanno lavorato a questo film”, ha detto Favino stringendo la Coppa. Pietro Castellitto, regista esordiente per I predatori si aggiudica invece il premio per la miglior sceneggiatura nella sezione Orizzonti.

“Nella natura possiamo guarire, e nella solitudine possiamo trovare noi stessi. E’ qualcosa di spirituale che ho cercato a lungo”, ha spiegato la regista Chloé Zhao presentando via zoom alla Mostra del Cinema di Venezia, il suo film ‘Nomadland’, il racconto dei nomadi americani, che seguendo il flusso della manodopera migratoria stagionale si spostano per il Paese. Protagonista del road movie è Fern, interpretata da Frances McDormand, una donna di sessant’anni che ha perso suo marito e tutta la sua vita precedente, dopo il collasso economico della città del Nevada rurale in cui viveva e decide di partire con il suo furgone.

Festival di Venezia vincitore è Nomadland. Ecco i premi assegnati e i relativi vincitori

LEONE D’ORO per il miglior film a: NOMADLAND di Chloé Zhao (USA) alla 77/ma Mostra del cinema di Venezia.

LEONE D’ARGENTO Premio per la migliore regia a: Kiyoshi Kurosawa per il film SPY NO TSUMA (WIFE OF A SPY) (Giappone)

LEONE D’ARGENTO – Gran Premio della Giuria a: NUEVO ORDEN (NEW ORDER) di Michel Franco (Messico, Francia)

COPPA VOLPI per la migliore interpretazione femminile a: Vanessa Kirby nel film PIECES OF A WOMAN di Kornél Mundruczó (Canada, Ungheria)

COPPA VOLPI per la migliore interpretazione maschile a: Pierfrancesco Favino nel film PADRENOSTRO di Claudio Noce (Italia)

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA a: DOROGIE TOVARISCHI! (DEAR COMRADES!) di Andrei Konchalovsky (Russia) .

PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE SCENEGGIATURA a: Pietro Castellitto per il film I PREDATORI (Italia) da lui stesso diretto.

PREMIO PER LA MIGLIORE SCENEGGIATURA a: Chaitanya Tamhane per il film THE DISCIPLE (India)

PREMIO MARCELLO MASTROIANNI a un giovane attore emergente a: Rouhollah Zamani nel film KHORSHID (SUN CHILDREN) di Majid Majidi (Iran).

Il PREMIO ORIZZONTI PER IL MIGLIOR FILM a: DASHTE KHAMOUSH (THE WASTELAND) di Ahmad Bahrami (Iran) a Venezia 77.

LEONE DEL FUTURO – PREMIO VENEZIA OPERA PRIMA (LUIGI DE LAURENTIIS) a: LISTEN di Ana Rocha de Sousa (Regno Unito, Portogallo).