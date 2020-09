L’attrice di “Sotto il sole di Riccione” e la sua lunghissima carriera

Isabella Ferrari oggi ha 56 anni, compiuti a marzo. La sua carriera è lunghissima, piena di successi, per i quali è stata incoronata una delle più brave e affascinanti attrici del cinema italiano. A confermarlo sono anche i premi vinti nel corso della carriera. 1995, l’anno della Coppa Volpi per la miglior attrice non protagonista alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, premio per l’interpretazione in “Romanzo di un giovane povero”.

Nel 2008, il Premio Pasinetti per “Un giorno perfetto” mentre al Festival internazionale del film di Roma del 2012 vince il Marc’Aurelio d’Argento come miglior attrice in “E la chiamano estate”. Si tratta di pellicole che hanno soltanto coronato una carriera e un talento già in volo dagli anni ’80, periodo degli inizi dell’attrice. La si trova nelle commedie diventate cult Sapore di mare, Sapore di mare 2-Un anno dopo, Domani mi sposo, Giochi d’estate, Chewingum, Dagobert, Fracchia contro Dracula, Il ragazzo del Pony Express, Appuntamento a Liverpool, Willy Signori e vengo da lontano e Cronaca di un amore violato…

Isabella Ferrari oggi: l’attrice è sempre più bella ed energica

Da qui si è spostata nel cinema più impegnato, quello di Ferzan Özpetek e Paolo Sorrentino. Nata nel 1964, trascorre la sua prima infanzia nel piccolo borgo di Ca’ Fogliazza. Una realtà da cui presto vuole scappare, quella della provincia, che però non l’ha mai abbandonata del tutto. Per i primi anni ’80, Isabella Ferrari ha definito l’icona della ragazza ingenua, bellissima e un po’ sfortunata. Stabilitasi a Roma, Isabella si rende presto conto di essere intrappolata in un cliché che non la porterà lontano e decide di rischiare.

La sua vita sentimentale è movimentata, al flirt con Gianni Boncompagni segue quello con Robertino Rossellini. Poi le burrascose relazioni con il playboy Paolo Pazzaglia e il regista-attore Francesco Nuti. Nel 2000, grazie a “Distretto di polizia” incontra il futuro marito Renato De Maria.

Convolano a nozze nell’aprile del 2002. Nel 2005 è la protagonista di “Amatemi” diretto dal marito e di “Arrivederci amore, ciao” di Michele Soavi. Teresa, Nina e Giovanni sono i tre figli nati dal matrimonio con De Maria. Recentemente è stata colpita da una malattia debilitativa, ma con costanza e impegno l’attrice non si è lasciata sconfiggere e ora, come ha raccontato non molto tempo fa a Vanity Fair, è tornata a sorridere serena e bellissima come un tempo.

