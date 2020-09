L’attrice italiana copie 40 anni

L’attrice italiana Cristiana Capotondi festeggia oggi il suo compleanno e raggiunge anche lei la soglia degli “anta”. Nata il 13 settembre 1980, l’artista di origini romane spegne oggi 40 candeline tonde tonde e si prepara a festeggiare con amici e parenti questo importante traguardo.

Cristiana Capotondi è famosa per essere un’apprezzata attrice italiana. Il suo debutto nel mondo cinematografico risale al 1995 quando, appena adolescente, prende parte al film di Neri Parenti, Vacanze di Natale ‘95. Non si tratta, comunque, della prima volta che Cristiana recita davanti a una telecamera: già nel 1993 aveva fatto il suo esordio come attrice partecipando alla serie televisiva Amico Mio.

Negli anni successivi, la Capotondi compare spesso in TV e sul grande schermo, lavorando al fianco di registi come Gigi Proietti e Giacomo Battiato. Nel 2006, poi, arriva il primo riconoscimento: il ruolo di Claudia in Notte prima degli esami – film di Fausto Brizzi, con Giorgio Faletti e Nicolas Vaporidis – le vale la sua prima candidatura ai David di Donatello come miglior attrice protagonista.

Non solo attrice, Cristiana nel corso della sua carriera si è dedicata anche al doppiaggio e alla regia, ambito in cui debutta nel 2014 con il cortometraggio La poltrona del Papa. Tantissimi i riconoscimenti per la sua bravura e impegno: oltra alla già citata candidatura ai David di Donatello, Cristiana Capotondi ha ricevuto anche il Nastro d’argento nel 2007 – sempre per il film Notte prima degli esami -, il Premio Flaiano come Miglior Attrice con Amiche da morire e il premio Romy Scheider, per la sua interpretazione nel ruolo di Sissi.

Grandissima tifosa di calcio, dal 2018 Cristiana è anche vicepresidente della Lega Pro, oltre ad essere attivamente impegnata per la tutela dei calciatori. Insomma, è una vera e propria sportiva, ma non per questo meno femminile: nonostante gli anni passino anche per lei, Cristiana continua a far sognare grandi e piccini sfilando sui Red Carpet e alle prime dei suoi film.

Come è successo pochi giorni fa quando, presentatasi alla prima di Miss Marx di Susanna Nicchiarelli, ha lasciato tutta Venezia senza fiato: per l’occasione, infatti, l’attrice romana ha scelto di indossare un vestito in tulle interamente ricamato con paillettes e perline abbinato a gioielli del brand di lusso italiano Pomellato. Un look che ha fatto girare la testa a molti dei presenti e non solo. Insomma, a una donna fantastica come lei possiamo dire solo questo: buon compleanno Cristiana!